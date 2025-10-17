快訊

法國巴黎銀行財富管理：全球股市波動增加 後市展望仍具潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

巴黎銀行財富管理表示，受到金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第4季季節性利多，以及市場情緒維持樂觀的四大因素支撐下，年底全球股市可望延續漲勢。對全球股票的看法調整為「加碼」，對美股原先減碼的立場轉為「中性」。投資人可考慮配置外匯避險策略，以因應美元走弱的風險。

美國經濟目前展現的強勁韌性，彷彿不受關稅壓力或勞動市場放緩影響，而呈現「逆風高飛」態勢。加上聯準會啟動降息循環，為受惠於寬鬆金融環境的市場再添動能，將2025年降息預估從一次上調至兩次，並預期2026年將持續寬鬆。

歷史經驗顯示，非衰退期間的降息往往是推升股市的強大動力，目前強勢的股市仍有續漲空間。將歐元兌美元12個月目標價上調至1.24，將有助於美國大型企業，尤其科技巨頭的獲利表現。

儘管如此，關稅政策的不確定性及AI投資過熱的風險並未完全消除，AI能否真正實現生產力提升仍有待驗證；若實際應用率不足，相關投資回報恐難以支撐目前的高估值。不過，短期內這些中長期疑慮難以撼動市場信心。在資本限制較低、AI應用持續受到樂觀預期的情況下，即便最終回報率仍不確定，科技巨頭還是會持續加大AI投資力道。

歐洲股市方面，今年上半年表現亮眼，但自夏季起開始盤整。法國巴黎銀行財富管理指出兩大原因：首先，歐元走強壓抑企業獲利預期，2025年每股盈餘（EPS）成長預估從年初的8%下修至-1%。其中，以美國市場為主要營收來源的企業獲利預期下修幅度達10%至15%，而以歐洲本地市場為主的企業仍維持成長。

第二，是市場對於企業擴大支出的態度轉趨保守，進入觀望期。展望2026年，歐洲GDP成長可望回升，支撐企業獲利，但匯率逆風仍將持續。市場預期可有12%的獲利成長可能過於樂觀，恐面臨下修壓力。

歐洲市場後勢不具相對優勢，將歐洲股市看法從「加碼」調降至「中性」。在歐股配置中，建議偏重內需導向的類股，尤其中小型股以及銀行股。

持續看好新興市場股票，維持「加碼」立場。聯準會降息循環與美元走弱，有利新興市場股市延續漲勢。資金流向穩健，市場對資產多元配置的需求仍強，加上第4季的傳統旺季，整體動能可望延續。

同時維持對日股的「加碼」立場。在全球經濟維持正向的背景下，日本內外部動能同步回升，薪資成長、企業獲利穩健，以及企業改革持續推進，皆有助支撐日股表現。

降息

相關新聞

從區塊鏈到華爾街！奧丁丁那斯達克掛牌上市 68美元開出、收55.55美元

區塊鏈金融解決方案業者奧丁丁集團宣布，母公司OBOOK Holdings Inc.美國時間16日上午9時30分完成敲鐘儀...

財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運...

憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

民進黨前秘書長林右昌今天臉書表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景...

還稅於民久等了！ 立委籲政院加速普發萬元現金

立法院會17日處理包含普發萬元現金預算的韌性特別預算，預計中午前將進行三讀程序。立委張智倫上午於國是論壇表示，「普發一萬...

接見加拿大駐台代表 林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

外交部長林佳龍16日於外交部與加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）會晤，並就台加關係與經貿...

AI強強滾！中經院率先大幅上修今年經濟成長率至5.45%

主計總處主計長陳淑姿前天表示下月底會將今年經濟成長率上調到接近5%，中華經濟研究院今天發布最新經濟預測，指出受惠於對等關...

