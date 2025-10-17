法國巴黎銀行財富管理：全球股市波動增加 後市展望仍具潛力

巴黎銀行財富管理表示，受到金融環境持續寬鬆、企業獲利穩健、第4季季節性利多，以及市場情緒維持樂觀的四大因素支撐下，年底全球股市可望延續漲勢。對全球股票的看法調整為「加碼」，對美股原先減碼的立場轉為「中性」。投資人可考慮配置外匯避險策略，以因應美元走弱的風險。

美國經濟目前展現的強勁韌性，彷彿不受關稅壓力或勞動市場放緩影響，而呈現「逆風高飛」態勢。加上聯準會啟動降息循環，為受惠於寬鬆金融環境的市場再添動能，將2025年降息預估從一次上調至兩次，並預期2026年將持續寬鬆。

歷史經驗顯示，非衰退期間的降息往往是推升股市的強大動力，目前強勢的股市仍有續漲空間。將歐元兌美元12個月目標價上調至1.24，將有助於美國大型企業，尤其科技巨頭的獲利表現。

儘管如此，關稅政策的不確定性及AI投資過熱的風險並未完全消除，AI能否真正實現生產力提升仍有待驗證；若實際應用率不足，相關投資回報恐難以支撐目前的高估值。不過，短期內這些中長期疑慮難以撼動市場信心。在資本限制較低、AI應用持續受到樂觀預期的情況下，即便最終回報率仍不確定，科技巨頭還是會持續加大AI投資力道。

歐洲股市方面，今年上半年表現亮眼，但自夏季起開始盤整。法國巴黎銀行財富管理指出兩大原因：首先，歐元走強壓抑企業獲利預期，2025年每股盈餘（EPS）成長預估從年初的8%下修至-1%。其中，以美國市場為主要營收來源的企業獲利預期下修幅度達10%至15%，而以歐洲本地市場為主的企業仍維持成長。

第二，是市場對於企業擴大支出的態度轉趨保守，進入觀望期。展望2026年，歐洲GDP成長可望回升，支撐企業獲利，但匯率逆風仍將持續。市場預期可有12%的獲利成長可能過於樂觀，恐面臨下修壓力。

歐洲市場後勢不具相對優勢，將歐洲股市看法從「加碼」調降至「中性」。在歐股配置中，建議偏重內需導向的類股，尤其中小型股以及銀行股。

持續看好新興市場股票，維持「加碼」立場。聯準會降息循環與美元走弱，有利新興市場股市延續漲勢。資金流向穩健，市場對資產多元配置的需求仍強，加上第4季的傳統旺季，整體動能可望延續。

同時維持對日股的「加碼」立場。在全球經濟維持正向的背景下，日本內外部動能同步回升，薪資成長、企業獲利穩健，以及企業改革持續推進，皆有助支撐日股表現。