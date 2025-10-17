快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理張益紳、勤業眾信科技與轉型服務副總經理朝中瑾、勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理蔡沛成。業者提供
左起依序為勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理張益紳、勤業眾信科技與轉型服務副總經理朝中瑾、勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理蔡沛成。業者提供

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運策略的核心推手。勤業眾信管理顧問指出，高達83%的受訪財務長將「營收成長」列為首要策略目標，顯示財務長正從財務守門人轉型為推動企業成長的關鍵驅動者。

勤業眾信管理顧問近日舉辦「Deloitte 2025 APAC CFO Survey報告解析－成長、效率與數位財務新戰略」研討會，執行副總張益紳表示，《Deloitte 2025 APAC CFO Survey》調查共訪問469位亞太區財務長，結果顯示企業普遍聚焦於三大方向，包括推動轉型成長策略、優化營運與人才管理、強化風險韌性。

張益紳進一步分析也揭示財務長關注的六大優先事項，包括營收成長、成本控制、流程自動化、數位與AI發展、永續經營與併購策略，顯示財務長正需在多重挑戰間取得平衡。

勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理蔡沛成指出，台灣企業正面臨全球供應鏈重整與地緣政治風險的考驗，決策思維也從「效率導向」轉為「韌性與成本的最適平衡」。這種轉變不僅影響生產布局，也牽動財務法規遵循、永續策略與產品市場規劃。財務長必須重新檢視整體價值鏈的成本結構，協助企業在動盪環境中兼顧獲利與靈活性，建立具備抗風險能力的成長模式。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理朝中瑾補充，隨著AI時代來臨，財務長普遍加速推動數位轉型，藉由導入智慧化工具強化數據即時性與決策準確度。她指出，財務團隊不再只是報表分析，而要懂得利用科技工具即時調整策略，讓數位能力成為應對不確定市場的競爭優勢。

勤業眾信管理顧問股份有限公司專案協理黃怡璇則指出，多數企業在提升生產力與降低成本的同時，也積極透過流程自動化來改變傳統工作模式。企業開始「自動消滅」重複且低價值的作業，讓員工能專注於創造更高價值的工作，這不僅降低流動率與成本，也能提升士氣與效率，形成雙贏局面。

地緣政治風險 總經理

延伸閱讀

玉山金獲永續金融金質獎

松柏嶺遊客中心轉型茶文化館 𡷈茶屋啟動旅遊新亮點

LOL／復仇成功！CFO擊敗T1爬至2-0組 Doggo達瑞文大顯風采

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

相關新聞

財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運...

當水庫變電廠 借鏡日本「水上光電」安全永續如何平衡

在全球能源轉型的浪潮中，「水上光電」正悄悄成為綠能版圖中的新主角。然而近期台南烏山頭水庫光電板清洗問題引發汙染水質爭議，這把火也燒向同樣有水上光電板的高雄阿公店水庫、鳳山水庫，掀起朝野攻防。 據國際能源署（IEA）統計，全球已有超過40個國家部署水上光電設施，日本、南韓、中國大陸與新加坡都走在前端。台灣的技術與施工能力不輸他國，如何在安全與永續間找到平衡點。本篇文章揭示日本早一步摸索出的寶貴經驗。

水面光電誘因「一億度多賺4000萬」 揭業界轉賣獲利手法

滯洪池光電之前在風災受損，加上近日水庫光電議題發酵，究竟水面型光電為何興起？記者分析發現，水面型太陽光電有兩大誘因，包括「購電費率」和「大面積國有地」，吸引業者競相投入。

外媒：美方施壓 台積電仍有挑戰

台積電公布最新財報，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報與日經亞洲都提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，包括美國對台灣的百分之廿關稅，還有華府威脅與台灣對分半導體產能。

無薪假人數增幅趨緩

勞動部昨（16）日公布實施減班休息（無薪假）企業共432家、8,543人，較10月初增加34家、人數微幅增加38人，無薪...

新聞眼／AI泡沫化？台積電給市場定心丸

人工智慧（ＡＩ）會不會泡沫化？這個大哉問，讓全球投資機構把目光聚焦在台積電昨天法說會。畢竟台積電身為世界最大ＡＩ晶片製造代工廠，重量級晶片商排隊捧著大把鈔票下單，台積電勢必最先嗅到景氣風向。台積電昨天也給出定心丸，董事長魏哲家明確表示，「對ＡＩ大趨勢信念愈來愈堅定」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。