財務長不只看報表 勤業眾信揭亞太 CFO 三大挑戰

面對地緣政治風險、關稅衝擊與市場不確定性，亞太區企業財務長（CFO）已不再只是管帳與看報表的幕後角色，而是企業轉型與營運策略的核心推手。勤業眾信管理顧問指出，高達83%的受訪財務長將「營收成長」列為首要策略目標，顯示財務長正從財務守門人轉型為推動企業成長的關鍵驅動者。

勤業眾信管理顧問近日舉辦「Deloitte 2025 APAC CFO Survey報告解析－成長、效率與數位財務新戰略」研討會，執行副總張益紳表示，《Deloitte 2025 APAC CFO Survey》調查共訪問469位亞太區財務長，結果顯示企業普遍聚焦於三大方向，包括推動轉型成長策略、優化營運與人才管理、強化風險韌性。

張益紳進一步分析也揭示財務長關注的六大優先事項，包括營收成長、成本控制、流程自動化、數位與AI發展、永續經營與併購策略，顯示財務長正需在多重挑戰間取得平衡。

勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理蔡沛成指出，台灣企業正面臨全球供應鏈重整與地緣政治風險的考驗，決策思維也從「效率導向」轉為「韌性與成本的最適平衡」。這種轉變不僅影響生產布局，也牽動財務法規遵循、永續策略與產品市場規劃。財務長必須重新檢視整體價值鏈的成本結構，協助企業在動盪環境中兼顧獲利與靈活性，建立具備抗風險能力的成長模式。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理朝中瑾補充，隨著AI時代來臨，財務長普遍加速推動數位轉型，藉由導入智慧化工具強化數據即時性與決策準確度。她指出，財務團隊不再只是報表分析，而要懂得利用科技工具即時調整策略，讓數位能力成為應對不確定市場的競爭優勢。

勤業眾信管理顧問股份有限公司專案協理黃怡璇則指出，多數企業在提升生產力與降低成本的同時，也積極透過流程自動化來改變傳統工作模式。企業開始「自動消滅」重複且低價值的作業，讓員工能專注於創造更高價值的工作，這不僅降低流動率與成本，也能提升士氣與效率，形成雙贏局面。