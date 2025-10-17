外媒：美方施壓 台積電仍有挑戰

台積電公布最新財報，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報與日經亞洲都提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，包括美國對台灣的百分之廿關稅，還有華府威脅與台灣對分半導體產能。

路透報導，台積電獲利主要受惠輝達與OpenAI等科技巨頭掀起ＡＩ熱潮，同時蘋果最新推出iPhone、iPad與MacBook系列，帶動晶片訂單，進一步支撐台積電業績。

但華爾街日報提醒，台積電仍面臨多重挑戰，其一是美國對台灣加徵百分之廿關稅的影響仍不明朗；再者，華府日前施壓台灣與美國晶片產能「五五分」，更添前景不確定性。

日經亞洲引述澳洲麥格理銀行半導體分析師Arthur Lai說法，關稅或經濟疲弱帶來的負面影響尚未顯現，顯示台積電短期表現仍具支撐力，且外部總體經濟因素的風險仍可控；隨著越來越多ＡＩ晶片客戶轉向更先進的製程節點，台積電的平均銷售價格有望因此提升，進一步支撐其營運前景。

伯恩斯坦研究公司資深分析師Mark Li的報告指出，美方壓力對台積電仍是風險。