外媒：美方施壓 台積電仍有挑戰

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
台積電獲利寫下單季新高，外媒評價超乎預期。 記者黃仲裕／攝影
台積電獲利寫下單季新高，外媒評價超乎預期。 記者黃仲裕／攝影

台積電公布最新財報，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報與日經亞洲都提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，包括美國對台灣的百分之廿關稅，還有華府威脅與台灣對分半導體產能。

路透報導，台積電獲利主要受惠輝達與OpenAI等科技巨頭掀起ＡＩ熱潮，同時蘋果最新推出iPhone、iPad與MacBook系列，帶動晶片訂單，進一步支撐台積電業績。

但華爾街日報提醒，台積電仍面臨多重挑戰，其一是美國對台灣加徵百分之廿關稅的影響仍不明朗；再者，華府日前施壓台灣與美國晶片產能「五五分」，更添前景不確定性。

日經亞洲引述澳洲麥格理銀行半導體分析師Arthur Lai說法，關稅或經濟疲弱帶來的負面影響尚未顯現，顯示台積電短期表現仍具支撐力，且外部總體經濟因素的風險仍可控；隨著越來越多ＡＩ晶片客戶轉向更先進的製程節點，台積電的平均銷售價格有望因此提升，進一步支撐其營運前景。

伯恩斯坦研究公司資深分析師Mark Li的報告指出，美方壓力對台積電仍是風險。

新聞眼／AI泡沫化？台積電給市場定心丸

人工智慧（ＡＩ）會不會泡沫化？這個大哉問，讓全球投資機構把目光聚焦在台積電昨天法說會。畢竟台積電身為世界最大ＡＩ晶片製造代工廠，重量級晶片商排隊捧著大把鈔票下單，台積電勢必最先嗅到景氣風向。台積電昨天也給出定心丸，董事長魏哲家明確表示，「對ＡＩ大趨勢信念愈來愈堅定」。

Q3獲利創新高…台積電在美將再購地 擴充產能

台積電昨天召開法說會，董事長魏哲家首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制；因應ＡＩ（人工智慧）強勁需求，台積電將在美國亞利桑那州廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

