新聞眼／AI泡沫化？台積電給市場定心丸

人工智慧（ＡＩ）會不會泡沫化？這個大哉問，讓全球投資機構把目光聚焦在台積電昨天法說會。畢竟台積電身為世界最大ＡＩ晶片製造代工廠，重量級晶片商排隊捧著大把鈔票下單，台積電勢必最先嗅到景氣風向。台積電昨天也給出定心丸，董事長魏哲家明確表示，「對ＡＩ大趨勢信念愈來愈堅定」。

ＡＩ泡沫化的疑慮升高，關鍵在於大舉布建ＡＩ基礎建設廠的雲端服務業者，都尚未出現明確的獲利機制，卻一味地瘋狂投資，類似二○○○年初期的網路泡沫情況。

市場中，已有經濟學家直指，輝達大力投資OpenAI，恐讓「循環交易」疑慮升高，加速推升ＡＩ泡沫。連OpenAI執行長奧特曼本人也警告，當前ＡＩ產業已出現泡沫、很多公司估值堪稱「瘋狂」。

雖然奧特曼後來解釋，他不希望有投資人因追高股票受傷，但奧特曼還是到處砸錢，並尋找策略夥伴一起投資ＡＩ基礎建議，讓短暫冷卻的華爾街再度瘋狂追逐「ＡＩ概念股」；身為ＡＩ概念股成員的輝達執行長黃仁勳、鴻海集團董事長劉揚偉、艾司摩爾執行長富凱，也都力挺「ＡＩ不會泡沫化」看法。

市場法人，各有各的調，但每個人都知道，只有站在第一線接單的企業，才會給出最中肯的答案，台積電的說法就是指標中的指標。魏哲家說，ＡＩ需求比三個月前更強，複合成長率略高於先前預測，「我們對ＡＩ大趨勢的信念越來越堅定，相信市場對於半導體仍有根本的需求」，大型語言模型（ＬＬＭ）」處理文本的詞元（token）數量爆炸性增長，說明使用者大量使用ＡＩ，算力需求提升，印證ＡＩ發展讓市場對先進半導體晶片需求持續上升。

魏哲家也說，台積電對產能規畫、擴充謹慎評估，中間除了仔細核對客戶給的訂單規畫，還會親自調查「客戶的客戶」，並透過內部評估機制及ＡＩ系統協助，精準做好產能規畫和建置。

早年經歷多次客戶重複下單嚴厲考驗的台積電，內部早已建立一套完善評估機制，能降低客戶重複下單風險，擁有相對精準的訂單預測數據，讓市場格外看重台積電對ＡＩ未來趨勢的預估。

投資圈認為，隨著地緣政治風險升高，台積電產能建置推進難度升高，否則以ＡＩ發展遍地開花的情況來看，明後年營收成長幅度，不亞於今年。