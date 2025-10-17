Q3獲利創新高…台積電在美將再購地 擴充產能

台積電昨天召開法說會，董事長魏哲家首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制；因應ＡＩ（人工智慧）強勁需求，台積電將在美國亞利桑那州廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

魏哲家說，因應ＡＩ結構性成長，台積電結合內外部市場分析，採取嚴謹的產能規畫機制，並將開發與產能協調時間提前二至三年，以確保供應鏈穩定；內部也透過跨部門評估市場需求的「自上而下」與「自下而上」整合機制，確保投資節奏精準。

台積電昨公布第三季財報，第三季合併營收九八九九億元，其中，先進製程營收占比高達百分之七十四，從獲利來看，單季稅後獲利大賺四五二三億元，再度寫下單季獲利新高，每股純益達十七點四四元。

綜觀第四季展望，台積電預估，合併營收介於三二二億美元至三三四億美元，約季減百分之一、年增百分之廿二，毛利率預估介於百分之五十九至百分之六十一，營益率介於百分之四十九百分之五十一。

台積電也如法人預期二度上修全年展望。魏哲家說，從市場需求與台積電已宣布的第四季展望來看，台積電將今年全年美元營收的全年成長幅度，將從上次七月預測接近百分之卅，此次轉為Mid-thirty（百分之卅的中間值，約為百分之卅四至卅六）。

此外，台積電將今年資本支出預估範圍由原本三八○億美元至四二○億美元，微幅上調至四○○億美元至四二○億美元，反映ＡＩ結構性需求持續強勁。

在全球布局方面，魏哲家強調，所有海外設廠決策都基於「客戶需求、地理彈性及政府支持」三大原則，美國亞利桑那州廠區建設與產能擴充進展順利，並因ＡＩ需求強勁，計畫加速導入更先進製程，也將取得廠區鄰近區域取得第二塊大面積土地，以支持現有擴充計畫並因應強勁的ＡＩ相關需求。

魏哲家說，此計畫將使台積電能在亞利桑那州擴大至獨立的超大型旗艦廠（Gigafab）製造群，支持智慧手機、ＡＩ及高效能運算（ＨＰＣ）等領先客戶的需求。在技術進程方面，魏哲家宣布，二奈米製程進展順利，將於本季進入試量產。

最後，魏哲家宣布，面對全球貿易與市場波動，將持續投資ＡＩ、ＨＰＣ、先進封裝等未來趨勢技術，維持穩健財務與紀律性投資，以確保獲利成長與股東報酬。