勞動力檢討 擬擴大引進移工

行政院長卓榮泰昨（16）日表示，針對我國移工政策，政院將在短期內提出全國勞動力總檢討，勞動部已籌組相當完整，包括在產業界、家庭部分都能更廣泛、大量從需求面提供各項移工協助，相關政策目標也已擬定，短時間內就會宣布。

外界認為，卓揆這番說法意指要擴大引進移工，解決產業缺工問題。

卓榮泰昨日接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等人。訪團會中提出產業界所遇困境，其中包括勞動力。

卓榮泰表示，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府預計在短時間內提出一個針對全國勞動力的總檢討新政策，未來無論是引進移工的數量、速度、方式，都會跟過去有著全新不同的做法，不論是產業界、家庭都能夠更廣泛、大量的從需求面來提供各項移工協助，相關政策目標也已擬定，會在短時間內向國人宣布。

勞動部表示將秉持三大原則研擬政策。首先，會避免影響本國勞工就業機會，並提升本國勞工勞動條件；其次，產業能有更充足勞動力可運用，協助雇主留才穩定人事；第三，提升政府角色，讓移工權利能有更多保護。

卓榮泰昨日表示，原定更早提出全新全國勞動力總檢討，但7月起接連遭遇颱風來襲，因此稍微有些延後，目前案子已相當完整，預計短時間內對外宣布。