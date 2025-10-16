快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

勞動力檢討 擬擴大引進移工

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導

行政院長卓榮泰昨（16）日表示，針對我國移工政策，政院將在短期內提出全國勞動力總檢討，勞動部已籌組相當完整，包括在產業界、家庭部分都能更廣泛、大量從需求面提供各項移工協助，相關政策目標也已擬定，短時間內就會宣布。

外界認為，卓揆這番說法意指要擴大引進移工，解決產業缺工問題。

卓榮泰昨日接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等人。訪團會中提出產業界所遇困境，其中包括勞動力。

卓榮泰表示，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府預計在短時間內提出一個針對全國勞動力的總檢討新政策，未來無論是引進移工的數量、速度、方式，都會跟過去有著全新不同的做法，不論是產業界、家庭都能夠更廣泛、大量的從需求面來提供各項移工協助，相關政策目標也已擬定，會在短時間內向國人宣布。

勞動部表示將秉持三大原則研擬政策。首先，會避免影響本國勞工就業機會，並提升本國勞工勞動條件；其次，產業能有更充足勞動力可運用，協助雇主留才穩定人事；第三，提升政府角色，讓移工權利能有更多保護。

卓榮泰昨日表示，原定更早提出全新全國勞動力總檢討，但7月起接連遭遇颱風來襲，因此稍微有些延後，目前案子已相當完整，預計短時間內對外宣布。

移工 卓榮泰 勞動部

延伸閱讀

退回總預算協商 韓國瑜坦言壓力大裁示暫緩：各黨再溝通

雲嘉南民宅修復84% 將修法以清理光電板

臺灣週開幕 亞資中心話題熱 卓揆：打造金融戰略樞紐

卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

相關新聞

外媒：美方施壓 台積電仍有挑戰

台積電公布最新財報，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報與日經亞洲都提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，包括美國對台灣的百分之廿關稅，還有華府威脅與台灣對分半導體產能。

無薪假人數增幅趨緩

勞動部昨（16）日公布實施減班休息（無薪假）企業共432家、8,543人，較10月初增加34家、人數微幅增加38人，無薪...

新聞眼／AI泡沫化？台積電給市場定心丸

人工智慧（ＡＩ）會不會泡沫化？這個大哉問，讓全球投資機構把目光聚焦在台積電昨天法說會。畢竟台積電身為世界最大ＡＩ晶片製造代工廠，重量級晶片商排隊捧著大把鈔票下單，台積電勢必最先嗅到景氣風向。台積電昨天也給出定心丸，董事長魏哲家明確表示，「對ＡＩ大趨勢信念愈來愈堅定」。

Q3獲利創新高…台積電在美將再購地 擴充產能

台積電昨天召開法說會，董事長魏哲家首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制；因應ＡＩ（人工智慧）強勁需求，台積電將在美國亞利桑那州廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

普發1萬元 首批下月入帳

立法院預計今（17）日三讀通過韌性特別預算，攸關普發現金1萬元。財政部長莊翠雲昨日表示，會比照普發6,000元經驗分流發...

關稅衝擊彰化、新北 無薪假燒進竹科

勞動部昨日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，全台實施無薪假的事業單位總計四三二家、八五四三人，其中，受美國關稅影響通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。