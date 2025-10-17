聽新聞
普發現金1萬元 最快下月上旬可領到

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

立法院院會今天將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲昨天說，財政部預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明普發現金相關時程與領取細節，最快十一月上旬起按次序發放，適用直接入帳的民眾預計可以最快領到錢。

財政部規畫，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、造冊發放、ＡＴＭ領現和郵局領現等五種。其中直接入帳是針對勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金月退休金等民眾，只要有個人帳戶，政府即可直接匯入一萬元；登記入帳則會在普發現金官方網站架設完成後，以身分證或居留證號尾數分流方式開放民眾預先登記。

財經官員說，根據一一二年普發現金六千元的經驗，直接入帳和登記入帳將是最大宗，其中登記入帳占比約四成、直接入帳為一成八。至於造冊發放則是針對屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉和台東縣金峰鄉等偏鄉，以及矯正機關的收容人。ＡＴＭ領現及郵局臨櫃領現開放時間相對會較晚。

財長莊翠雲昨赴立法院財委會業務報告，立委賴士葆關切普發現金時程。

莊翠雲表示，由於發放方式有很多種，財政部會先核對需要直接入帳的名冊，另也需完成偏鄉登記，並讓民眾可以上網登錄，預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明相關時程，以此推估，十一月上旬便可以按次序發放。

莊翠雲說，發放現金一定要兼顧安全、造冊不能重複或遺漏等原則，因此要做最好的準備，以最快的速度發放；推估造冊整理完畢約需要五個工作天，直接入帳者將會是第一批發放。

普發現金 財政部

