普發1萬元 首批下月入帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院預計今（17）日三讀通過韌性特別預算，攸關普發現金1萬元。財政部長莊翠雲昨日表示，會比照普發6,000元經驗分流發放，首批民眾是直接入帳，主要是請領年金對象，共約425萬人，最快11月上旬就能領到1萬元。

莊翠雲昨日赴立法院財政委員會備詢，對於普發現金規劃進度，她表示，第一批發放對象，主要是有請領年金的民眾，因身分、帳號非常清楚，估計有425萬人，預計在總統公布預算後，核對名冊完畢後就會儘速入帳。時間估落在11月上旬。

請領年金族群包括勞保年金、老農津貼、勞工退休金月退休金等。

第二批是最大宗、約占四成，也就是透過網站登記後直接匯入帳戶，預估有935萬人，總統公布預算後，網站會準備啟用，以按照身分證號尾數分流方式登記後直接匯入帳戶。

另外立委關注今年稅收是否會超徵？莊翠雲坦言，由於今年稅收預算數較去年實徵數增加，再加上今年營所稅、證交稅等稅收減少，今年要達成預算數具挑戰性的，「要超過則有困難」。

近年稅收超徵情形，2021年超徵4,327億元，2022年5,237億元，2023年3,860億元，2024年5,283億元。

勞保年金 勞工退休金

