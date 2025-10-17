快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

無薪假人數增幅趨緩

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（16）日公布實施減班休息（無薪假）企業共432家、8,543人，較10月初增加34家、人數微幅增加38人，無薪假呈現趨緩；受美國關稅影響而實施無薪假者共354家、7,923人，較10月初增44家、168人。

勞動部指出，這一期有53家、1,618人停止實施無薪假，勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這期通報實施減班休息企業仍以製造業居多，共359家、8,130人，占整體人數95.2%，最大宗為金屬機電工業共287家、6,520人，而機械設備製造業共146家、3,448人。

另外值得關注的是，這一期竹科通報一家、共四人實施無薪假，是關稅衝擊以來，無薪假首度燒進竹科。

黃琦雅說，這期統計有部分企業反映訂單回穩，後續有待觀察。此次實施人數微幅增加，勞動部會用樂觀心態，希望產業恢復原本狀況，但仍會以全面戒備的心情來應對，市場仍有高度不確定、不穩定性。

無薪假 勞動部

延伸閱讀

長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

相關新聞

外媒：美方施壓 台積電仍有挑戰

台積電公布最新財報，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報與日經亞洲都提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，包括美國對台灣的百分之廿關稅，還有華府威脅與台灣對分半導體產能。

無薪假人數增幅趨緩

勞動部昨（16）日公布實施減班休息（無薪假）企業共432家、8,543人，較10月初增加34家、人數微幅增加38人，無薪...

新聞眼／AI泡沫化？台積電給市場定心丸

人工智慧（ＡＩ）會不會泡沫化？這個大哉問，讓全球投資機構把目光聚焦在台積電昨天法說會。畢竟台積電身為世界最大ＡＩ晶片製造代工廠，重量級晶片商排隊捧著大把鈔票下單，台積電勢必最先嗅到景氣風向。台積電昨天也給出定心丸，董事長魏哲家明確表示，「對ＡＩ大趨勢信念愈來愈堅定」。

Q3獲利創新高…台積電在美將再購地 擴充產能

台積電昨天召開法說會，董事長魏哲家首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制；因應ＡＩ（人工智慧）強勁需求，台積電將在美國亞利桑那州廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

普發1萬元 首批下月入帳

立法院預計今（17）日三讀通過韌性特別預算，攸關普發現金1萬元。財政部長莊翠雲昨日表示，會比照普發6,000元經驗分流發...

關稅衝擊彰化、新北 無薪假燒進竹科

勞動部昨日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，全台實施無薪假的事業單位總計四三二家、八五四三人，其中，受美國關稅影響通報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。