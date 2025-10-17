無薪假人數增幅趨緩
勞動部昨（16）日公布實施減班休息（無薪假）企業共432家、8,543人，較10月初增加34家、人數微幅增加38人，無薪假呈現趨緩；受美國關稅影響而實施無薪假者共354家、7,923人，較10月初增44家、168人。
勞動部指出，這一期有53家、1,618人停止實施無薪假，勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這期通報實施減班休息企業仍以製造業居多，共359家、8,130人，占整體人數95.2%，最大宗為金屬機電工業共287家、6,520人，而機械設備製造業共146家、3,448人。
另外值得關注的是，這一期竹科通報一家、共四人實施無薪假，是關稅衝擊以來，無薪假首度燒進竹科。
黃琦雅說，這期統計有部分企業反映訂單回穩，後續有待觀察。此次實施人數微幅增加，勞動部會用樂觀心態，希望產業恢復原本狀況，但仍會以全面戒備的心情來應對，市場仍有高度不確定、不穩定性。
