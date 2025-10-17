韓國瑜：政府不能只關注台積電 應兼顧百工百業

立法院長韓國瑜今天晚間出席國家建築金質獎暨國家優良建商營造商認證標章頒獎典禮。他致詞時表示，營造廠商是台灣安居的重要力量，政府不能只關注台積電，應將資源挹注在全民與各行各業發展上，讓百工百業能安居樂業。

「第27屆國家建築金質獎‧國家優良建商營造商認證標章」頒獎典禮今天舉行，立法院長韓國瑜、中華民國國家企業競爭力發展協會主任委員鍾佳濱、監察院副院長李鴻鈞、內政部國土管理署署長吳欣修、內政部建築研究所所長王榮進，以及建築領域產、官、學、研各界代表等皆出席典禮。

韓國瑜說，先有「安居」才會有「樂業」，而安居指的是住、食、行及人身安全，營造廠商都是台灣安居最重要的一股力量。樂業指的是百業興旺，他認為政府不能只關注上市公司及台積電等半導體產業，更要把注意力跟資源挹注在每個小老百姓身上。

韓國瑜說，台灣的商人不管在國內或在海外，表現都讓大家感到驚豔，雖然台灣總面積3.6萬平方公里，只有占全世界萬分之三；總人口2300萬人，只占全球約千分之三；這麼多優秀企業所生產的工業產品，卻可達到全球產量將近3%。包括大家身上穿戴衣服、帽子、鞋子、襪子、西裝以及運動用的高爾夫球、乒乓球、羽毛球，在海上釣魚用的魚竿、魚標等等，台灣都是世界冠軍。

韓國瑜說，這段經歷讓他了解各行各業都蘊藏生命力，只在於政府如何營造環境，讓這些優秀的企業家在這個跑道上能順勢奔馳。

他相信，這次出席頒獎典禮的建築業者，能榮獲國家建築金質獎的肯定，也是這幾十年在本份崗位上的辛勤投入與付出，才有今天好的成果。他期盼，台灣各行各業都能得到政府資源與關注力，而獲得很好發展。