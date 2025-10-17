韓國瑜：政府不能只關注台積電 應兼顧百工百業

中央社／ 台北16日電

立法院長韓國瑜今天晚間出席國家建築金質獎暨國家優良建商營造商認證標章頒獎典禮。他致詞時表示，營造廠商是台灣安居的重要力量，政府不能只關注台積電，應將資源挹注在全民與各行各業發展上，讓百工百業能安居樂業。

「第27屆國家建築金質獎‧國家優良建商營造商認證標章」頒獎典禮今天舉行，立法院長韓國瑜、中華民國國家企業競爭力發展協會主任委員鍾佳濱、監察院副院長李鴻鈞、內政部國土管理署署長吳欣修、內政部建築研究所所長王榮進，以及建築領域產、官、學、研各界代表等皆出席典禮。

韓國瑜說，先有「安居」才會有「樂業」，而安居指的是住、食、行及人身安全，營造廠商都是台灣安居最重要的一股力量。樂業指的是百業興旺，他認為政府不能只關注上市公司及台積電等半導體產業，更要把注意力跟資源挹注在每個小老百姓身上。

韓國瑜說，台灣的商人不管在國內或在海外，表現都讓大家感到驚豔，雖然台灣總面積3.6萬平方公里，只有占全世界萬分之三；總人口2300萬人，只占全球約千分之三；這麼多優秀企業所生產的工業產品，卻可達到全球產量將近3%。包括大家身上穿戴衣服、帽子、鞋子、襪子、西裝以及運動用的高爾夫球、乒乓球、羽毛球，在海上釣魚用的魚竿、魚標等等，台灣都是世界冠軍。

韓國瑜說，這段經歷讓他了解各行各業都蘊藏生命力，只在於政府如何營造環境，讓這些優秀的企業家在這個跑道上能順勢奔馳。

他相信，這次出席頒獎典禮的建築業者，能榮獲國家建築金質獎的肯定，也是這幾十年在本份崗位上的辛勤投入與付出，才有今天好的成果。他期盼，台灣各行各業都能得到政府資源與關注力，而獲得很好發展。

韓國瑜 台積電 建商

延伸閱讀

退回總預算協商 韓國瑜坦言壓力大裁示暫緩：各黨再溝通

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

韓國瑜「3座隱形堰塞湖」 小草女神：狂賞民進黨3巴掌

相關新聞

外媒：美方施壓 台積電仍有挑戰

台積電公布最新財報，寫下單季獲利新高，外媒評價超乎預期。不過，華爾街日報與日經亞洲都提醒，在快速變動的全球貿易環境下，台積電仍面臨多重挑戰，包括美國對台灣的百分之廿關稅，還有華府威脅與台灣對分半導體產能。

新聞眼／AI泡沫化？台積電給市場定心丸

人工智慧（ＡＩ）會不會泡沫化？這個大哉問，讓全球投資機構把目光聚焦在台積電昨天法說會。畢竟台積電身為世界最大ＡＩ晶片製造代工廠，重量級晶片商排隊捧著大把鈔票下單，台積電勢必最先嗅到景氣風向。台積電昨天也給出定心丸，董事長魏哲家明確表示，「對ＡＩ大趨勢信念愈來愈堅定」。

Q3獲利創新高…台積電在美將再購地 擴充產能

台積電昨天召開法說會，董事長魏哲家首度明確對外表達，因應全球貿易政策、關稅風險的不確定性，台積電將採取嚴謹的產能規畫機制；因應ＡＩ（人工智慧）強勁需求，台積電將在美國亞利桑那州廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫。

普發現金1萬元 最快下月上旬可領到

立法院院會今天將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲昨天說，財政部預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明普...

今年稅收再超徵？莊翠雲：有困難

政府稅收連續四年超徵（稅收實徵金額超過預算），成為普發一萬元現金的主要依據，不過，今年恐將不再出現稅收超徵。財政部長莊翠...

政院將提全國勞動力總檢討 卓榮泰：從需求面廣泛提供移工協助

台灣移工政策將迎來變革，行政院長卓榮泰今天指出，政府短時間內將宣布新的全國勞動力總檢討，未來移工引進的數量、速度及方式上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。