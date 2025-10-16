電電公會拋海外園區構想 經長龔明鑫：產業對菲律賓有意願

快訊

中央社／ 台北16日電
經濟部長龔明鑫（中）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
經濟部長龔明鑫（中）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

近期電電公會提出赴海外設立科學園區構想，經濟部龔明鑫今天表示，日前赴菲律賓參加會議，也和電電公會、工總一同參訪北呂宋島克拉克的產業聚落，台灣廠商都表達相當意願。

龔明鑫今天出席部務會議受訪說明，菲律賓離台灣近，搭飛機約1個半小時，會將當地條件及招商情況介紹給企業。

至於歐洲地區，龔明鑫表示，電電公會鎖定的是波蘭，而經濟部在捷克設有貿易服務中心，台積電則在德國德勒斯登設廠，期待台積電德國廠投產後，可帶動更多廠商願意到鄰接德國、波蘭、捷克的三角地帶邊界投資設廠。

針對美洲地區，龔明鑫指出，台廠赴墨西哥投資已是現在進行式，未來也會因應美國232條款關稅，視情況赴美布局；單看半導體製造產業，首選是台積電已設廠的亞利桑那州；若為電子零組件產業，選項則較多元。

