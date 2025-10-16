政院將提全國勞動力總檢討 卓榮泰：從需求面廣泛提供移工協助

台灣移工政策將迎來變革，行政院長卓榮泰今天指出，政府短時間內將宣布新的全國勞動力總檢討，未來移工引進的數量、速度及方式上將與過去不同，針對國內家庭、產業界，「能更廣泛大量地從需求面提供各項移工協助」。

卓榮泰今天接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等一行人，會中承諾就產業界關切的土地取得、淨零轉型及勞動力問題給予協助。

淨零轉型部分，卓榮泰指出，政府將協助中小企業數位與淨零的雙軸轉型，包括人力培訓，也會派技術服務團進入產業協助，並持續釋放更多工業區土地，目前雖有進度，但趕不上產業需求，政府會持續進行，並傾聽各界意見。

針對勞動人力，卓榮泰透露，今天稍晚他將主持勞動力相關會議，並在短時間內提出全國新的勞動力總檢討，目前勞動部長洪申翰已籌組的相當完整。

卓榮泰說明，本來會在更早幾個月前提出，但7月起台灣接連碰遇上颱風，因此稍有停頓，目前方案已相當完整，只待最後確認，未來在移工引進的數量、速度及方式上，將與過去不同，「國內產業界也好、家庭也好，能夠更廣泛大量從需求面提供各項移工協助的政策，會在短時間內向國人做全面性宣布。