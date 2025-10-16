快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

核三砍防風林蓋光電致水土流失？台電澄清非事實

中央社／ 台北16日電
台電大樓外招牌。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台電大樓外招牌。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

國民黨立委陳菁徽指稱，核三砍伐防風林蓋光電造成水土流失。台電澄清，該區域原先並不是防風林，而是有害生態的銀合歡林，銀合歡是非常強勢的世界百大外來入侵種植物，台電移除外來入侵種後恢復土地利用，從未砍伐防風林。

至於陳菁徽關切核三出水口排出泥沙，台電說明，立委所指位置並非核三廠出水口，而是後壁湖旁的野溪，野溪不是核三廠排水道。

媒體報導，陳菁徽拍影片揭露，核三廠旁的海灘原本種的防風林遭移除，並蓋起光電板，導致下大雨沙灘泥水流入海洋，海底能見度只剩2公尺。

台電透過新聞稿表示，7月颱風暴雨使核三排水道出現泥沙，雖是單一事件，台電仍強化核三光電場水土保持措施，除設置排水溝渠及植生防護，也已於9月完成泥沙防堵工程，包括設置防堵矮牆、植生毯、截水溝等設施，降低泥沙外流風險。

同時，台電於排水口設置即時監控系統，若非颱風暴雨等極端天氣致災，一般情形下不會有大量泥沙經排水道沖入海中，核三排水狀態24小時錄影皆可供查證。

台電說明，核三廠周邊有數條野溪入海，野溪上游流域涵蓋範圍廣，上游工程活動導致泥沙沖入野溪，皆非台電能掌控，也與核三廠光電無關；7月已透過空拍說明，屏東海域觀察到海水泥沙混濁現象，其範圍之大，不可能是核三少量排水所能造成。

台電 核三廠 陳菁徽

延伸閱讀

立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

影／核三陰陽海陳菁徽現場直擊：蓋光電板致大雨泥水入海 能見度剩2M

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

相關新聞

不可用簡體字！經濟部修法「電子遊戲機須用正體中文」 舊機設緩衝期

經濟部今天公告修正「電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法」，明確要求電子遊戲機全面使用正體中文，並新增智慧財產權切結書制度，以...

政院將提全國勞動力總檢討 卓榮泰：從需求面廣泛提供移工協助

台灣移工政策將迎來變革，行政院長卓榮泰今天指出，政府短時間內將宣布新的全國勞動力總檢討，未來移工引進的數量、速度及方式上...

因應稀土管制措施 經濟部拚國內精煉計劃、2030年前滿足三分之一需求

面對中國大陸啟動稀土出口管制，經濟部長龔明鑫16日表示，台灣除將持續與國際供應鏈合作外，亦將強化國內從廢棄電器中精煉稀土...

卓榮泰：將提全國勞動力總檢討 調整移工引進數量

移工政策備受關注，行政院長卓榮泰今天表示，政府在短時間內將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會有與過...

高齡家庭通膨壓力仍高 食、住支出成關鍵因素

高齡家庭面臨的通膨壓力持續高於整體平均。主計總處統計顯示，2024年高齡家庭消費者物價指數（CPI）年增率達2.37%，...

移工同雇主工作逾10年 雇主應提退休金

藍領移工適用勞退舊制，但因難以達到退休要件，未要求雇主為移工提撥退休金；考量移工留才久用方案實施，勞動部近日函釋，若移工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。