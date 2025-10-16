核三砍防風林蓋光電致水土流失？台電澄清非事實

國民黨立委陳菁徽指稱，核三砍伐防風林蓋光電造成水土流失。台電澄清，該區域原先並不是防風林，而是有害生態的銀合歡林，銀合歡是非常強勢的世界百大外來入侵種植物，台電移除外來入侵種後恢復土地利用，從未砍伐防風林。

至於陳菁徽關切核三出水口排出泥沙，台電說明，立委所指位置並非核三廠出水口，而是後壁湖旁的野溪，野溪不是核三廠排水道。

媒體報導，陳菁徽拍影片揭露，核三廠旁的海灘原本種的防風林遭移除，並蓋起光電板，導致下大雨沙灘泥水流入海洋，海底能見度只剩2公尺。

台電透過新聞稿表示，7月颱風暴雨使核三排水道出現泥沙，雖是單一事件，台電仍強化核三光電場水土保持措施，除設置排水溝渠及植生防護，也已於9月完成泥沙防堵工程，包括設置防堵矮牆、植生毯、截水溝等設施，降低泥沙外流風險。

同時，台電於排水口設置即時監控系統，若非颱風暴雨等極端天氣致災，一般情形下不會有大量泥沙經排水道沖入海中，核三排水狀態24小時錄影皆可供查證。

台電說明，核三廠周邊有數條野溪入海，野溪上游流域涵蓋範圍廣，上游工程活動導致泥沙沖入野溪，皆非台電能掌控，也與核三廠光電無關；7月已透過空拍說明，屏東海域觀察到海水泥沙混濁現象，其範圍之大，不可能是核三少量排水所能造成。