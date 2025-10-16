卓榮泰揭全國勞動力總檢討 勞動部：秉持三大原則研擬

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
有關移工政策，行政院長卓榮泰16日表示，政府在短時間內將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會有與過去不同。對此，勞動部晚間回應，將秉持三大原則，進行政策研擬和評估，勞動部會將盡快向社會大眾報告。

據了解，卓榮泰接見下午中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等人，談及他今將主持勞動力相關會議，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府預計將於近日提出。

卓榮泰說，原定更早提出新的全國勞動力總檢討，但7月起接連遭遇颱風來襲，目前案子已經相當完整，在移工引進的速度、數量、方式上，都會與過去不同，會從國內家庭、產業界的需求量來提供移工協助，同時訂出目標，預計短時間內對外宣布。

對於卓榮泰的說法，勞動部晚間回應，針對跨國勞動力政策一案，勞動部秉持三大原則進行政策研擬和評估，也將盡快向社會大眾報告。三大原則包含：

1. 避免影響本國勞工的就業機會，並提升本國勞工勞動條件。

2. 產業能有更充足的勞動力可以運用，協助雇主留才穩定人事。

3. 提升政府角色，讓移工權利能有更多保護。

勞動部 移工 卓榮泰

