吳誠文：智慧機器人攸關未來競爭力 將分擔高風險工作

2025台灣創新技術博覽會今天登場，在未來科技館開幕活動上，國科會主委吳誠文表示，智慧機器人是攸關台灣未來競爭力重大關鍵，也是全民智慧生活圈的基礎，人工智慧（AI）機器人將解決人們各種需求，包含從事高風險工作、協助救難等應用。

未來科技館開幕日以「智慧機器人論壇：台灣未來的關鍵賽道」為題，匯聚國內外專家聚焦人形機器人、人工智慧感知、控制模擬等，探討智慧機器人融入醫療、工業與日常生活場域應用議題，為台灣產業發展開拓新契機。

吳誠文致詞時表示，智慧機器人是攸關台灣未來競爭力重大關鍵，也是全民智慧生活圈的基礎，現階段台灣在半導體及AI硬體製造產業已具領先地位，精密機械產業也有扎實基礎，奠定發展智慧機器人產業的良好根基，有助台灣成為全球機器人重要供應鏈所在地。

吳誠文指出，行政院今年核定「智慧機器人產業推動方案」，重點將是服務型機器人發展，透過AI的應用，讓機器承接人類知識與智慧，協助解決醫療照護、餐飲旅宿、物流巡檢、交通運輸或農林漁牧等需求，如災害預防與救援、防止交通事故、從事高風險工作，甚至完成人力難以完成的任務。

未來科技館匯聚163名學研專家、呈現220件前瞻創新技術，以「AI跨域應用及創新突破」為主軸，打造AI應用與產學合作專區、智慧機器人、量子科技、運動科技、晶創台灣方案、未來科技獎6大技術領域展區，國科會表示，期望帶動指標性技術的產業鏈接與曝光，打造科研與產業對話平台。

國科會指出，台灣創新技術博覽會展出3天，未來科技館部分，17日有運動數據創新與跨域融合論壇，18日則是AI未來式創新應用技術發表會、ICTGC獲獎團隊創新技術發表，全面展示涵蓋智慧醫療、邊緣運算、生成式AI、半導體製程及各類創新應用，讓與會者一窺科技從研發實驗延伸至實際生活與產業應用。