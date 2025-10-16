快訊

因應稀土管制措施 經濟部拚國內精煉計劃、2030年前滿足三分之一需求

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
經濟部長龔明鑫（左）。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影
經濟部長龔明鑫（左）。聯合報系資料照／記者劉懿萱攝影

面對中國大陸啟動稀土出口管制，經濟部龔明鑫16日表示，台灣除將持續與國際供應鏈合作外，亦將強化國內從廢棄電器中精煉稀土的能力，目標在2030年前，滿足國內每年約1,500公斤需求量的三分之一。

中國大陸於9日宣布，對稀土技術及相關物項實施新的出口管制，引發全球供應鏈關注。龔明鑫指出，台灣多為間接使用稀土，屬於間接受影響，但美國、日本等主要經濟體均已提出合作構想，盼共同應對。台灣作為全球供應鏈重要一環，將密切關注情勢變化，並視情況與國際合作。

他表示，台灣過去並無稀土精煉能量，但在大陸宣布管制前，經濟部已與環境部規劃推動循環經濟，從廢棄電器中回收、分解並再精煉稀土。原訂於2028年啟動相關計畫、2031年達初步成果，但鑑於情勢急迫，經濟部將提前推動。

龔明鑫透露，目前工研院已具備公斤等級的稀土精煉技術，後續將技轉國內廠商，已有業者表達投入意願。經濟部將輔導產業擴大產能，目標2030年前達年產500公斤的精煉稀土，滿足國內需求三分之一，降低外部供應風險。

