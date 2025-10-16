莊翠雲：新青安排撥時間縮短 目前約2個月可撥款

快訊

中央社／ 台北16日電
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

財政部莊翠雲今天表示，銀行放款限制排除新青安貸款之後，待撥件數和金額下降5至6成，民眾等待的時間也縮短了，目前約在2個月內可核撥。

立法院財政委員會今天邀請莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委林思銘關注各公股銀行辦理新青安貸款排撥情形。莊翠雲說明，9月1日新青安貸款不計入銀行法第72條之2限額後，目前待撥件數與金額降至5200餘件、新台幣566億元，較先前減少約5至6成，等待時間也縮短了，約在2個月以內可以核撥。

民眾黨立委黃珊珊引述民間團體統計資料表示，目前享有新青安貸款低利補貼者，超過50歲以上逾6000戶，年收入達新台幣300萬元也有6000多戶，顯示高所得者取得新青安貸款已達到一定比例。

莊翠雲回應，雖然新青安貸款沒有年齡限制，但50歲以下占95%，黃珊珊提到的類型是屬於沒有自有房屋者。但黃珊珊指出，高所得的人也得到利息補貼，政策施行一段時間後應做檢討。莊翠雲允諾，當然可以進行檢討。

