不可用簡體字！經濟部修法「電子遊戲機須用正體中文」 舊機設緩衝期

經濟部今天公告修正「電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法」，明確要求電子遊戲機全面使用正體中文，並新增智慧財產權切結書制度，以強化業者自律與智慧財產權保護，並針對已在市場流通的舊機設置3年至5年緩衝期。

經濟部商業發展署透過新聞稿表示，近年若干進口電子遊戲機中文字體採用簡體中文介面，造成消費者混淆，因此修法明文要求電子遊戲機的機具名稱、框體、操作介面及遊戲畫面，如使用中文，均應採用正體中文。

此外，若業者進口簡體中文的電子遊戲機，經濟部將不予受理評鑑分類，該機具亦無法陳列或供營業使用。

至於現行市場上已評鑑分類並流通使用的簡體中文電子遊戲機，經濟部表示，考量業者營運現況，訂定分階段改善期限，包括評鑑分類為益智類及非屬電子遊戲機的簡體中文機具，於民國117年9月30日後不得再供營業使用；評鑑分類為娛樂類及鋼珠類的簡體中文電子遊戲機，於119年9月30日後亦不得再供營業使用。

經濟部指出，若業者違規繼續營業，將撤銷其評鑑分類結果。經撤銷評鑑分類的機具如仍繼續營運，依電子遊戲場業管理條例規定，業者可能因陳列未經評鑑分類機具，被處最高新台幣50萬元罰鍰。

經濟部補充，此次修法亦同步強化智慧財產權保護，業者申請電子遊戲機評鑑分類時，須檢附「電子遊戲機符合智慧財產權法令切結書」，以避免電子遊戲機使用未經授權的名稱、圖樣或遊戲內容。藉由切結書制度，將促使業者更加重視智慧財產權，防止侵權行為，並營造公平、合法的市場環境。

經濟部強調，此次修法兼顧語文文化、消費者權益與產業發展，期望透過正體中文的統一使用及智慧財產權保護，推動電子遊戲機產業朝合法、健全及創新方向發展，建立更完善的營運環境。