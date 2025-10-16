水庫設光電板 台水：淨水場定期檢測水質均符標準

快訊

中央社／ 台北16日電

外界關注水庫設置太陽光電板對水質安全的影響，台灣自來水公司今天表示，所屬各淨水場均依規定定期檢測原水與淨水品質，結果均符合國家標準，民眾可安心飲用。

台水透過新聞稿說明，原水依「飲用水水源水質標準」檢測10項，淨水依「飲用水水質標準」檢測68項，並持續追蹤檢測結果。

針對民眾關切的界面活性劑（清潔劑）及重金屬項目包括鎘、鉛、鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳、銦、鉬、鋇、銻等，台水均已加強烏山頭及鳳山淨水場水質檢測，結果均符合標準，所有檢測資料均已公開於台水公司官網，供民眾查詢。

台水強調，將持續監測水質變化、與中央環境主管機關保持密切合作，確保供水安全無虞，守護全民用水健康。

