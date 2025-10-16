勞動部與雲嘉南企業座談 六大措施支持勞雇

因應國際經貿情勢影響，勞動部為深度了解產業現況及在地意見，由勞動部政務次長李健鴻率領勞動部及所屬機關同仁，15日下午在南台灣創新園區辦理「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」。

會中除說明勞動部支持勞工安定就業之相關措施外，亦邀請經濟部產業發展署與財政部代表出席，提供企業有關多元發展貸款、研發轉型補助、貿易融資利息減碼、輸出保險費用減免及租稅優惠和協助等資源交流，希冀透過交流會議協助企業掌握政府當前協助資源，攜手企業和勞工挺過難關。

李健鴻表示，為協助大家挺過美國關稅所帶來的衝擊，勞動部自今年3月即組成工作小組規劃因應對策，分階段滾動式推出相關補助措施，包含因關稅衝擊以致訂單減少而有減班休息之情形，即可向各分署就業中心提出薪資差額補貼。

李健鴻指出，雇主可在前述期間辦理在職訓練，勞動部也有補助相關訓練費用。近期推動的勞工就業通計畫，則是補助雇主相關僱用獎助津貼、工作崗位訓練費用及職務再設計補助等，滾動式調整來符合企業需求。

座談會中也分享因應關稅滾動調整的「支持勞工安定就業措施」，針對不同對象亦有相對應的補助措施，包含針對減班休息勞工補助7成薪資差額、每月最高可領1萬2,100元的「僱用安定措施」，及最高可領取1萬7,210元訓練津貼的「勞工再充電計畫」。

另也支持受影響的企業規劃辦訓、最高補助350萬元訓練費用；而針對失業勞工也提供整合措施協助其再就業，包括提供工作崗位訓練、僱用獎助及職務再設計補助等；針對青年部分，也提供各項津貼與獎勵支援就業入職場。

企業對於「支持勞工安定就業」相關措施雖表示肯定，但也反映宣傳不足，建議政府應透過多種面向展開政策布達，另分享產業面臨現況，包含員工教育訓練、跨國勞動力管理議題等進行意見交流。

勞動部表示，相關政策將加強宣導，也會持續收集意見積極研究，在守護本國籍勞工就業權益的基準下，調整為更符合產業現況的政策措施。政府將跨部會積極主動深入雲嘉南工業區布達各項資源，而今日座談會中所收整的各項提案皆會研議處理、盡力協助企業解決所面臨的困境。

李健鴻表示，協助勞工穩定就業是勞動部核心業務，未來將視產業動態及就業情勢變化，適時啟動相對應措施，並以從寬、從簡、從速的原則辦理，和勞工及產業站在同一陣線，希冀透過各項資源協助企業及勞工渡過本次難關。