卓榮泰：將提全國勞動力總檢討 調整移工引進數量

移工政策備受關注，行政院長卓榮泰今天表示，政府在短時間內將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會有與過去不同，希望從國內家庭、產業界的需求量來提供移工協助。

卓榮泰今天接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等人，主動表示政府將在土地取得、淨零轉型、勞動人力等面向上協助業者。

淨零轉型部分，卓榮泰指出，政府會持續協助中小企業數位與淨零的雙軸轉型，除了人力培訓，也會派出技術服務團協助業者，另外也會持續盤點，釋放更多工業區土地，目前有進度但是趕不上產業需求，政府會持續進行，並同時傾聽各界意見。

勞動人力部分，卓榮泰透露，稍晚他就將主持勞動力相關會議，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府預計將於近日提出。

卓榮泰說明，本來要更早提出全國新的勞動力總檢討，但7月起台灣接連碰到颱風來襲，目前案子已經相當完整與確定，在移工引進的速度、數量、方式上，都會與過去不同，會從國內家庭、產業界的需求量來提供移工協助，同時訂出目標，預計短時間內對外宣布。

根據勞動部資料，截至今年8月底，移工在台人數合計85萬4002人。