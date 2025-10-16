高齡家庭通膨壓力仍高 食、住支出成關鍵因素

高齡家庭面臨的通膨壓力持續高於整體平均。主計總處統計顯示，2024年高齡家庭消費者物價指數（CPI）年增率達2.37%，明顯高於全體家庭的2.18%，推估今年全年漲幅仍將維持偏高。隨著台灣65歲以上人口攀升，長者消費結構與一般家庭差異顯著，居住與食物支出占比偏高，使其對物價波動特別敏感。

高齡家庭支出中，居住類占比逾三成、食物類超過兩成五，遠高於全體家庭平均。主計總處指出，由於高齡家庭消費結構相對單純，房租是最大的固定開銷，隨租金指數持續上升，也連帶推升居住成本；而食物類支出則容易受季節與氣候影響，蔬菜、肉類價格波動頻繁，一旦漲幅超過整體CPI，就會明顯拉高生活成本。

統計顯示，近五年高齡家庭CPI年增率分別為0.15%、2.09%、3.12%、2.8%、2.37%，每年都高於全體家庭0.1至0.3個百分點，顯示物價壓力具有結構性與長期化。對固定收入、仰賴退休金與儲蓄的長者而言，即使整體通膨趨緩，日常生活仍難感受物價降溫。

中華民國老人福利推動聯盟主任劉玫伶指出，長者家庭開銷除食品與房租外，還包括紙尿褲、醫療輔具、照護用品等，雖然單價漲幅有限，但累積起來也是一筆不小的開銷。尤其看護與醫療相關費用上升速度明顯，若物價維持高檔，對高齡家庭而言將形成沉重負擔。

除高齡家庭外，不同所得階層的物價感受差距逐漸擴大。以9月為例，低所得家庭CPI年增率為1.51%，高所得家庭僅1.12%，差距達0.39個百分點，為近五個月新高。主計總處指出，低所得家庭支出中，同樣是食物與居住支出權重最高，對蔬菜、肉類、蛋品等價格變化特別敏感，因此即使整體通膨趨緩，生活壓力仍明顯偏高。

相較之下，高所得家庭支出結構中，交通、教養娛樂與旅遊占比較高，受短期物價波動影響較小，近月政府推動的新購汽機車貨物稅減徵政策，也使高所得家庭的CPI漲幅相對收斂，進一步凸顯不同族群在物價變動下的感受差距。