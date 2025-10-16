快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

高齡家庭通膨壓力仍高 食、住支出成關鍵因素

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處統計顯示，2024年高齡家庭消費者物價指數（CPI）年增率達2.37%，明顯高於全體家庭的2.18%，推估今年全年漲幅仍將維持偏高。示意圖。圖／聯合報系資料照
主計總處統計顯示，2024年高齡家庭消費者物價指數（CPI）年增率達2.37%，明顯高於全體家庭的2.18%，推估今年全年漲幅仍將維持偏高。示意圖。圖／聯合報系資料照

高齡家庭面臨的通膨壓力持續高於整體平均。主計總處統計顯示，2024年高齡家庭消費者物價指數CPI）年增率達2.37%，明顯高於全體家庭的2.18%，推估今年全年漲幅仍將維持偏高。隨著台灣65歲以上人口攀升，長者消費結構與一般家庭差異顯著，居住與食物支出占比偏高，使其對物價波動特別敏感。

高齡家庭支出中，居住類占比逾三成、食物類超過兩成五，遠高於全體家庭平均。主計總處指出，由於高齡家庭消費結構相對單純，房租是最大的固定開銷，隨租金指數持續上升，也連帶推升居住成本；而食物類支出則容易受季節與氣候影響，蔬菜、肉類價格波動頻繁，一旦漲幅超過整體CPI，就會明顯拉高生活成本。

統計顯示，近五年高齡家庭CPI年增率分別為0.15%、2.09%、3.12%、2.8%、2.37%，每年都高於全體家庭0.1至0.3個百分點，顯示物價壓力具有結構性與長期化。對固定收入、仰賴退休金與儲蓄的長者而言，即使整體通膨趨緩，日常生活仍難感受物價降溫。

中華民國老人福利推動聯盟主任劉玫伶指出，長者家庭開銷除食品與房租外，還包括紙尿褲、醫療輔具、照護用品等，雖然單價漲幅有限，但累積起來也是一筆不小的開銷。尤其看護與醫療相關費用上升速度明顯，若物價維持高檔，對高齡家庭而言將形成沉重負擔。

除高齡家庭外，不同所得階層的物價感受差距逐漸擴大。以9月為例，低所得家庭CPI年增率為1.51%，高所得家庭僅1.12%，差距達0.39個百分點，為近五個月新高。主計總處指出，低所得家庭支出中，同樣是食物與居住支出權重最高，對蔬菜、肉類、蛋品等價格變化特別敏感，因此即使整體通膨趨緩，生活壓力仍明顯偏高。

相較之下，高所得家庭支出結構中，交通、教養娛樂與旅遊占比較高，受短期物價波動影響較小，近月政府推動的新購汽機車貨物稅減徵政策，也使高所得家庭的CPI漲幅相對收斂，進一步凸顯不同族群在物價變動下的感受差距。

消費者物價指數 CPI 通膨

延伸閱讀

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

今年GDP估成長近5% 主計總處：受惠AI需求強勁、出口動能延續

預算編制 會擬妥優先順序 外界憂台灣之盾排擠其他支出

陸通縮罩頂 9月 CPI 連兩月負值 凸顯政策拉抬有限 PPI 年減2.3%

相關新聞

卓榮泰：將提全國勞動力總檢討 調整移工引進數量

移工政策備受關注，行政院長卓榮泰今天表示，政府在短時間內將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會有與過...

高齡家庭通膨壓力仍高 食、住支出成關鍵因素

高齡家庭面臨的通膨壓力持續高於整體平均。主計總處統計顯示，2024年高齡家庭消費者物價指數（CPI）年增率達2.37%，...

移工同雇主工作逾10年 雇主應提退休金

藍領移工適用勞退舊制，但因難以達到退休要件，未要求雇主為移工提撥退休金；考量移工留才久用方案實施，勞動部近日函釋，若移工...

整理包／麻吉大哥一夕損失16億！加密幣最瘋狂爆倉 台灣投資人有保障？

美國總統川普日前威脅要對中國加徵高額關稅，美股10月10日出現4月以來最大單日跌幅外，還引發加密幣價格「自由落體」暴跌12%，並造成加密貨幣市場交易者遭遇史上最大規模爆倉。不只「麻吉大哥」黃立成傳出來回損失近16.7億台幣，甚至在這敏感時機，國外幣圈知名網紅也驚傳在烏克蘭基輔身亡，震撼加密貨幣圈。

指台電沒說核三廠外也砍林種光電 蘇清泉：珊瑚白化嚴重

屏東縣墾丁海域近期常出現黃海、陰陽海現象。國民黨立委蘇清泉還原核三鋪設光電板過程，指2023年初開始建置，雖然台電有開地...

「再造兆元產業科技人文論壇」 周五邀王金平、張善政體檢產業下一步

台灣的經濟發展從農業、傳統產業發展到如今以半導體以及ICT資通訊產業為主的產業模式，如何開創台灣下一個兆元產業，更是國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。