園管局助攻企業提升供應鏈韌性 創造效益達2.44億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部產業園區管理局為協助園區廠商因應地緣政治與美國關稅衝擊，並降低供應鏈變動風險，自2024年起推動「園區產業供應鏈協同與韌性轉型輔導計畫」，迄今已創造衍生效益達新臺幣2.44億元，特於16日在臺中集思會議中心舉辦成果發表會，現場展示六家受輔導企業在智慧物流、風險管理與數據整合方面的成果，展現臺灣產業在逆境中強化供應鏈韌性的決心。

園管局表示，本計畫協助園區廠商導入數位化與風險控管，具體作法涵蓋流程優化、人才培訓與系統整合等面向，至今已走訪百餘家企業，針對個別廠商痛點提出改善方案，透過客製化專案輔導，以提升園區供應鏈韌性。

在成果發表中，永信藥品股份有限公司展現計畫協助導入智慧物流系統的成果，該公司透過自動化秤重、即時資料回傳與出貨監控，有效解決「庫存過多卻缺料」的困境，可提升庫存透明度與交期準確度。另外，政伸（8481）企業股份有限公司則攜手美利達自行車體系10家供應商，透過人才培訓與精實管理，改善技術斷層並強化上下游協作，使交期掌控與製程穩定性明顯提升。

其他受輔導廠商亦展現多元突破，包含弘裕（1474）企業股份有限公司在外包風險管理與數據整合取得進展，全興創新科技股份有限公司優化排程與設備維護，余達工業股份有限公司提升智慧監控與數據串接，威日光電股份有限公司則透過制度化換線與效率改善，對抗紅色供應鏈壓力。

園管局指出，成果分享不僅讓六家企業交流經驗，也激發更多廠商投入意願。2026年將邁入第三年期計畫，將廣邀受國際經貿影響的業者參與，持續推動供應鏈協同升級，確保臺灣產業鏈在快速變動的環境下依舊能穩健發展，邁向永續經營。

