移工同雇主工作逾10年 雇主應提退休金

中央社／ 台北16日電
勞動部近日已發函釋，雇主每月必須依照勞工工資總額，提撥2%至15%舊制退休準備金，移工若是在同一個雇主工作年資超過10年，其工資就要納入舊制準備金提繳總額計算。示意圖／ingimage
勞動部近日已發函釋，雇主每月必須依照勞工工資總額，提撥2%至15%舊制退休準備金，移工若是在同一個雇主工作年資超過10年，其工資就要納入舊制準備金提繳總額計算。示意圖／ingimage

藍領移工適用勞退舊制，但因難以達到退休要件，未要求雇主為移工提撥退休金；考量移工留才久用方案實施，勞動部近日函釋，若移工在同一雇主工作逾10年，雇主就應預作準備。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛今天告訴中央社記者，藍領移工適用勞退舊制，但勞動部過去曾發過函釋，認為移工是補充性勞動力，且當時留台最高年限僅6年，難以達到舊制退休金的退休要件，因此當時免除雇主為移工提撥退休金的義務。

不過，黃維琛指出，由於移工政策陸續開放，加上移工留才久用方案的實施，移工已不是完全沒有機會成就退休要件，因此監察院今年也要求勞動部，因應環境變遷與移工在台年限放寬，全面檢討令釋是否逾越法律授權。

黃維琛表示，勞動部近日已發函釋，雇主每月必須依照勞工工資總額，提撥2%至15%舊制退休準備金，移工若是在同一個雇主工作年資超過10年，其工資就要納入舊制準備金提繳總額計算。

黃維琛說，考量目前國內有7000多家企業聘請移工，但不是每個企業都有開立舊制勞工退休金帳戶，因此相關規定明年4月1日上路，也會請地方政府等協助輔導雇主開立勞工退休準備金專戶、提撥準備金等。

