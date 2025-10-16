指台電沒說核三廠外也砍林種光電 蘇清泉：珊瑚白化嚴重

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
屏東縣核三廠出海口周圍近期常出現黃海、陰陽海現象。圖／國民黨立委蘇清泉辦公室提供
屏東縣核三廠出海口周圍近期常出現黃海、陰陽海現象。圖／國民黨立委蘇清泉辦公室提供

屏東縣墾丁海域近期常出現黃海、陰陽海現象。國民黨立委蘇清泉還原核三鋪設光電板過程，指2023年初開始建置，雖然台電有開地方說明會，但並未揭露核三廠以外的山坡良田山林也要蓋，且為種光電挖掉山林植被，造成大量泥流沖進海裡，核三出水口美麗珊瑚被蓋上一層泥沙，珊瑚白化日趨嚴重。

蘇清泉指出，核三廠內約在2023年初鋪設光電板，台電在核三廠南部展示館舉行地方說明會時揭露，不過當時恆春半島四鄉鎮幾乎所有民意，都支持核三延役，認為民進黨政府應該不會忽視民意，一意孤行停用所有核電，加上台電要鋪設的光電板位於核三廠內土地，未揭露核三廠以外的山坡良田山林也要蓋光電板，因此當時並未引起民眾太多反彈。

蘇清泉說，他去年7月隨立院赴核三考察，馬鞍山光電計畫已在核三廠內鋪設光電板，規畫鋪設面積為55.6公頃，且依照台電簡報，馬鞍山計畫預計今年底全數鋪設完畢，發電量也僅44MW，根本不及核三廠原來發電量5％。

蘇清泉批評，馬鞍山計劃製造出來的問題還遠比核電要多，核三廠出水口原本是恆春有名的浮潛勝地，但近來為種光電挖掉的山林、植被，造成大量泥流沖進海裡，核三出水口的美麗珊瑚被蓋上一層泥沙，珊瑚白化日趨嚴重。

蘇清泉說，墾丁國家公園範圍內的生態保育，理應最受重視，但在光電板張牙舞爪的肆虐下，珍貴的山林、海洋生態日復一日被破壞。被破壞的山林植被，都是珍貴的生態觀光資產，若要恢復都是起碼十年的光陰，令人痛心，在地鄉親、生態保育專家、民間社團都大聲疾呼，應該停止錯誤的綠能政策。

