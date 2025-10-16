「再造兆元產業科技人文論壇」 周五邀王金平、張善政體檢產業下一步

台灣的經濟發展從農業、傳統產業發展到如今以半導體以及ICT資通訊產業為主的產業模式，如何開創台灣下一個兆元產業，更是國人關注的焦點。台北論壇基金會本周五將舉辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」，邀請立法院前院長王金平、桃園市長張善政等專業人士，關心台灣下一步的產業發展趨勢。

台北論壇基金會與燃點公民平台於10月24日（星期五）上午9時起，於台大醫院國際會議中心401會議室共同主辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」。邀請立法院前院長、生策會創辦人王金平；工研院前院長、清華大學榮譽講座教授史欽泰；行政院前院長、桃園市長張善正，以及台北論壇基金會董事長、台大莫內講座教授蘇宏達等重量級人士發表演說。

4位演講人分別針對「從半導體到生技再啟台灣二次造山運動」、「借鏡70—80年代 展望未來」、「AI時代台灣產業的挑戰」、「AI、地緣、永續大浪中的壓艙石：專業文官和教育改造」等主題發表專題演講。

台北論壇基金會強調，經濟不僅是民生的命脈，更是國家安全保證重要的一環。台灣的ICT產業之所以能扶搖直上，半導體代工傲視全球，固然歸功於眾多企業家丶科學家丶工程師的嘔心瀝血，也得利於地緣政經板塊的挪移。但無可否認，當年那一批，甚至兩三代專業技術官員領袖、菁英確實為這個兆元產業打下了堅實且無私的基礎。這些經驗和教訓都值得我們再次的檢視和汲取。