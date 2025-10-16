院版財劃法何時出爐？政院：持續彙整意見、待時機成熟對外說明

針對財劃法修法進展，行政院發言人李慧芝16日表示，日前以邀集地方首長針對財劃法討論，對於分配指標、權重比例都有提出看法，政院立場就是要以公平和為核心原則，提出可長可久、具永續性的財政分配方案，財政部也將在下周二邀請地方政府共同研商，彙整各方意見後再行修正討論。待版本趨於成熟時，將適時對外說明。

財政部先前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配給地方政府的統籌分配稅款達8,840.9億元，較今年度增加4,165.1億元，卓榮泰日前曾邀集地方首長討論事權分配。行政院先前也曾點出，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生部分無法解決的問題。

對於院版財劃法何時才能出爐，李慧芝表示，日前已邀集地方首長針對財劃議題進行討論時，許多縣市首長就分配指標及權重比例提出具體意見。部分農業型及港口型城市反映，希望能在分配機制中兼顧各地產業特性，讓指標與權重更為公平。

李慧芝指出，目前財政部規劃的修法方向，除考量營業額的指標外，也將朝向「水平分配更均衡、垂直權責更清楚」兩大面向進行修正。行政院的立場相當明確，將以「公平性」為核心原則，提出可長可久、具永續性的財政分配方案。

李慧芝提到，財政部與中央部會已初步溝通，下週二將邀請地方政府共同研商，彙整各方意見後再行修正討論。待版本趨於成熟時，行政院將適時對外說明。