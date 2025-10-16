快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

院版財劃法何時出爐？政院：持續彙整意見、待時機成熟對外說明

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對財劃法修法進展，行政院發言人李慧芝16日表示，日前以邀集地方首長針對財劃法討論，對於分配指標、權重比例都有提出看法，政院立場就是要以公平和為核心原則，提出可長可久、具永續性的財政分配方案，財政部也將在下周二邀請地方政府共同研商，彙整各方意見後再行修正討論。待版本趨於成熟時，將適時對外說明。

財政部先前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配給地方政府的統籌分配稅款達8,840.9億元，較今年度增加4,165.1億元，卓榮泰日前曾邀集地方首長討論事權分配。行政院先前也曾點出，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生部分無法解決的問題。

對於院版財劃法何時才能出爐，李慧芝表示，日前已邀集地方首長針對財劃議題進行討論時，許多縣市首長就分配指標及權重比例提出具體意見。部分農業型及港口型城市反映，希望能在分配機制中兼顧各地產業特性，讓指標與權重更為公平。

李慧芝指出，目前財政部規劃的修法方向，除考量營業額的指標外，也將朝向「水平分配更均衡、垂直權責更清楚」兩大面向進行修正。行政院的立場相當明確，將以「公平性」為核心原則，提出可長可久、具永續性的財政分配方案。

李慧芝提到，財政部與中央部會已初步溝通，下週二將邀請地方政府共同研商，彙整各方意見後再行修正討論。待版本趨於成熟時，行政院將適時對外說明。

財劃法 李慧芝 財政部

延伸閱讀

中選會委員、公視董監事提名延宕 政院：積極徵詢適合人選

卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

勉勵公務員 卓榮泰：要以台灣為世界的中心來思考

行政院證實：輝達10月7日提設點需求 全力協助總部落腳台灣

相關新聞

上任滿一年 101董座賈永婕劇透：與NetFlix合作全球直播

台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕上任滿一年，她16日在立法院預告，請大家期待明年跟國際影音串流平台NetFlix的...

整理包／麻吉大哥一夕損失16億！加密幣最瘋狂爆倉 台灣投資人有保障？

美國總統川普日前威脅要對中國加徵高額關稅，美股10月10日出現4月以來最大單日跌幅外，還引發加密幣價格「自由落體」暴跌12%，並造成加密貨幣市場交易者遭遇史上最大規模爆倉。不只「麻吉大哥」黃立成傳出來回損失近16.7億台幣，甚至在這敏感時機，國外幣圈知名網紅也驚傳在烏克蘭基輔身亡，震撼加密貨幣圈。

指台電沒說核三廠外也砍林種光電 蘇清泉：珊瑚白化嚴重

屏東縣墾丁海域近期常出現黃海、陰陽海現象。國民黨立委蘇清泉還原核三鋪設光電板過程，指2023年初開始建置，雖然台電有開地...

「再造兆元產業科技人文論壇」 周五邀王金平、張善政體檢產業下一步

台灣的經濟發展從農業、傳統產業發展到如今以半導體以及ICT資通訊產業為主的產業模式，如何開創台灣下一個兆元產業，更是國人...

立委爭取海外圓夢保障名額 教育部允明年留300個以上

立委陳瑩15日在立法院教育及文化委員會質詢中，關切教育部推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」評選執行情形，其中原住民、偏鄉...

普發現金1萬元 財部：首批425萬年金身份、直接入帳

立法院最快17日將三讀通過韌性特別預算，其中包含「普發現金1萬元」，預計第一批11月上旬就能直接入帳。財政部莊翠雲16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。