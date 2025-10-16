迎向 AI 浪潮 「2025再造兆元產業科技人文論壇」24日登場

AI浪潮興起，台灣在生技產業的發展形勢也如火如荼，已搶先一步站上國際C位。台北論壇基金會與燃點公民平台將於10月24日（星期五）共同主辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」，邀集生策會創辦人、前立法院院長王金平，以及清華大學榮譽講座教授、前工研院院長史欽泰、台北論壇基金會董事長蘇宏達、桃園市市長張善政共同審視當下、眺望未來，為台灣開創下一個兆元產業，提供建言。

台北論壇表示，經濟不僅是民生的命脈，更是國家安全保證重要的一環。台灣經濟發展從農業、傳統產業發展到以服務業與ICT為主的產業模式，一路走來備嘗艱辛。特別是，台灣ICT產業能夠扶搖直上，半導體代工傲視全球，固然歸功於眾多企業家丶科學家丶工程師的嘔心瀝血，也得利於地緣政經板塊的挪移。

台北論壇強調，無可否認，當年那一批，甚至兩三代專業技術官員領袖、菁英確實為這個兆元產業打下了堅實且無私的基礎。這些經驗和教訓，都值得我們再次的檢視和汲取。有鑑於此，論壇邀請李國鼎科技發展基金會、俞國華文教基金會、孫運璿學術基金會、潘文淵文教基金會等單位協辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」。

台北論壇指出，這次活動於10月24日（星期五）上午9時在台大醫院國際會議中心401會議室舉行。其中，王金平將主講「台灣造山運動—從半導體到生技再啟二次造山運動」、史欽泰主講「借鏡70—80年代 展望未來」、張善政主講「AI時代台灣產業的挑戰」、蘇宏達主講「AI、地緣、永續大浪中的壓艙石：專業文官和教育改造」，共同關心台灣下一步的產業發展趨勢。