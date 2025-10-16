順德搶進AI商機蓋新廠 輝達GB200伺服器帶旺穩壓器出貨量

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
順德工業預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式，計最快2028年完，預計至少再招募百名員工。圖／順德提供
順德工業預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式，計最快2028年完，預計至少再招募百名員工。圖／順德提供

成立超過70年的順德工業，以金屬文具起家，如今加速轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，從傳統製造跨足半導體AI伺服器產業，公司宣布啟動彰化「起家厝拆除重建」工程，總投資金額約14億元，預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式，預計最快2028年完成，預計至少再招募百名員工。

順德規畫將現有沖壓製成廠房拆除，新蓋完工後將取代已服役近50年的老舊設施，順德總經理陳維德表示，公司希望在半導體供應鏈和全球工業體系中發展，新建的大樓將以高速運算和垂直供電為主，配合AI應用發展，在技術先行布局。

目前半導體產品已占公司總營收九成，順德從過去的文具公司，轉型成以車用、新能源與電子零件為基礎的科技製造商，隨著台灣AI供應鏈在全球地位提升，公司將加強研發與產能，讓產品更具多元化，滿足不同市場需求，並逐步提升AI生態系產品的比重。

在新產品部分，順德與歐系客戶合作開發高電流密度功率模組（VPD）垂直供電穩壓器，能提升GPU與CPU的運算效能與散熱效率，主要應用在高效能AI資料中心，今年第四季開始量產，預計2026年可望倍數成長。業界估計，輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器機櫃一台就需要約2600顆穩壓器，順德有機會成為AI伺服器供應鏈的重要受惠者。

陳維德指出，順德主要供應全球IDM廠家，公司一年產導線架約800億件，產品應用於各領域，其中車用與工業產品占七成。過去供應車用和新能源很穩定，美中貿易關稅對公司雖沒有直接影響，但客戶端需求減少仍造成壓力，預計明、後年可望回到正常水位。此外中國限制稀土出口，也影響供貨，像磁鐵多用在電桿上，確實帶來影響，希望談判能早日落幕，讓供應回穩。

順德工業預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式，預計最快2028年完。記者林敬家／攝影
順德工業預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式，預計最快2028年完。記者林敬家／攝影
順德工業搶進AI商機，投資金額約14億元，預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式。記者林敬家／攝影
順德工業搶進AI商機，投資金額約14億元，預計興建地上六層新廠，今天舉行動土儀式。記者林敬家／攝影

