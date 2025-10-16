立委爭取海外圓夢保障名額 教育部允明年留300個以上

立委陳瑩15日在立法院教育及文化委員會質詢中，關切教育部推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」評選執行情形，其中原住民、偏鄉及弱勢族群比例偏低，盼教育部設置「保障名額」。教育部長鄭英耀承諾，明年度將框列300個以上名額，提供給原住民、偏鄉及經濟弱勢青年。

「青年百億海外圓夢基金計畫」針對15至30歲青年，分為「築夢工場組」及「海外翱翔組（含年度旗艦計畫）」，鼓勵青年赴海外見習、培訓、交流與創業。今年共吸引8千多位青年報名，最終獲選1,463名，錄取率約16.4%。此計畫今年經費為10億元，明年度將倍增至20億元。

陳瑩提到，根據教育部統計資料顯示，原住民、偏鄉、經濟弱勢及身心障礙者族比例明顯偏低，不到1%。她提醒，偏鄉資源、資訊本來就具有相對的落差，評選過程應注重多元背景、弱勢及沒有海外經驗，盼針對原住民、偏鄉及經濟弱勢族群，設有一定保障的名額，提升計畫包容性與多元性。

陳瑩表示，希望「青年百億海外圓夢基金計畫」能透過更完善的評選流程與輔導機制，讓更多弱勢青年能踏出台灣、勇敢追夢，將所學帶回家鄉，創造更大的社會影響力。

針對偏鄉及弱勢族群參與報名計畫可能遇到的障礙，鄭英耀回應，教育部已注意到弱勢青年入選比例偏低的問題，明年針對偏鄉及原住民青年在報名撰寫計畫上，提出宣導與協助，並確定明年至少「保留300個以上」的名額，提供原住民、偏鄉及經濟弱勢青年申請。