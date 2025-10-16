推動無人機發展 經濟部六年砸442億強化我國供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院16日召開院會，院長卓榮泰聽取經濟部報告無人載具產業發展推動重點。經濟部表示，無人機為「五大信賴產業」的重要項目，兼具國防自主與產業升級雙重戰略意涵，政府正積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」。經濟部規劃六年期計劃將投入442.4億元，盼帶動我國無人機產業發展，目標在2030年產值產值可達400億元。

經濟部指出，行政院已多次召開跨部會專案會議，擬定四大推動主軸，包括「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落暨生態系」及「完善無人載具相關管理規則」。未來由經濟部統籌協調，結合交通部、國防部、數發部、國科會及工程會等相關政府單位，共同建構完善的無人機產業推動機制，強化我國產業競爭力與國際參與度。

經濟部強調，無人機產業具備高附加價值與戰略自主性，是帶動國內資通訊、半導體與國防產業升級的重要引擎。政府將持續整合政策與研發資源，推動無人機產業聚落與生態系，促進上下游鏈結與技術國產化，同時協助業者拓展國際市場，朝向軍用與民用並進的多元應用方向發展，行政院此次通過之計畫，預計將於未來投入442億元，跨部會共同推動我國無人載具之發展。

經濟部表示，未來將以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」三大目標為核心，持續推動無人機產業升級。預期2030年躍升至400億元，展現臺灣於全球民主供應鏈中的關鍵角色，為我國產業發展奠定長遠基礎。

經濟部 無人機

