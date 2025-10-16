普發現金1萬元 財部：首批425萬年金身份、直接入帳

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
普發現金1萬元「第一批」的身份主要是有請領年金的對象，包括老年年金、職災年金等，因為身份與帳戶明確，將會直接入帳，估算有425萬人受惠。圖／聯合報系資料照片
立法院最快17日將三讀通過韌性特別預算，其中包含「普發現金1萬元」，預計第一批11月上旬就能直接入帳。財政部莊翠雲16日表示，「第一批」的身份主要是有請領年金的對象，包括老年年金、職災年金等，因為身份與帳戶明確，將會直接入帳，估算有425萬人受惠。

立法院財政委員會今邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。

立委蔡易餘在質詢時詢問所謂普發現金1萬元的分批身份對象為何？莊翠雲表示，第一批的身份對象主要是有請領包括勞保年金、職災年金等年金身份民眾，因為有在請領年金，身份跟帳號非常清楚，估計有425萬人，預計在總統公布當天核對名冊完畢後會儘速入帳。

莊翠雲比紹，第二批是最大宗、大約占4成，也就是網站登記後匯入帳戶，預估有935萬人，網站已經設置，目前正在進行相關測試，總統公布後網站會準備啟用，會以按照身分證號尾數分流方式登記後直接匯入帳戶；第三批則是ATM領現以及郵局領現，會分階段進行。

