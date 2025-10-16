整理包／麻吉大哥一夕損失16億！加密幣最瘋狂爆倉 台灣投資人有保障？

美國總統川普日前威脅要對中國加徵高額關稅，美股10月10日出現4月以來最大單日跌幅外，還引發加密幣價格「自由落體」暴跌12%，並造成加密貨幣市場交易者遭遇史上最大規模爆倉。不只「麻吉大哥」黃立成傳出來回損失近16.7億台幣，甚至在這敏感時機，國外幣圈知名網紅也驚傳在烏克蘭基輔身亡，震撼加密貨幣圈。

比特幣先前觸及歷史新高才沒幾天，加密貨幣市場交易者卻在10月10日遭遇史上最大規模爆倉潮，市場劇烈波動主要因為美國總統川普又再威脅要對中國大陸加徵高額關稅，加密幣價格聞訊崩跌。

數據追蹤機構Coinglass表示，市場在24小時內發生了「加密貨幣歷史上最大爆倉事件」。市值超過190億美元（約新台幣1800億元）的倉位被強迫平倉，涉及逾160萬名交易者，其中超過70億美元（約新台幣1800億元）的倉位是在周五的短短一小時內被平倉。

什麼是爆倉？ 投資人可向交易所借錢來買比特幣，例如你手上有1萬美元，但你用槓桿交易（借錢投資放大效果），買了價值5萬美元的比特幣，並期待在比特幣上漲時獲利。 但如果比特幣價格下跌太多，交易所害怕借你的錢拿不回來，就會「強迫賣掉」你的比特幣，把錢收回，但投資人也會承受巨大損失，這種被強迫賣掉的情況，就叫做爆倉（liquidation）。 爆倉 = 投資虧太多 → 系統自動幫你賣掉 → 你血本無歸

Coinglass也指出，實際爆倉總額可能遠高於這個數字，因為交易所不一定會即時回報相關資料，例如，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）每秒就只會報告一筆爆倉單。專家說，有些人估計這波爆倉規模可能超過300億美元（約新台幣9200億元），市場密切留意是否引發更大的連鎖反應。

美國總統川普威脅要對中國大陸加徵高額關稅。歐新社





麻吉大哥黃立成

加密貨幣市場上演「史上最大爆倉慘劇」，無數投資人重創，其中最引人注目的莫過於黃立成（麻吉大哥）。他在去中心化衍生品交易所 Hyperliquid 上操作以太幣高槓桿倉位，結果慘遭強制清算，短短20多天內從大賺變大賠，損失金額高達5450萬美元（約16億7千萬台幣）。

根據鏈上數據平台Arkham分析，黃立成原本帳面獲利超過 4450萬美元（約13億7千萬台幣），卻因市場劇烈震盪全數回吐，最終反倒虧損約 1000萬美元（約3億台幣）。

面對龐大虧損，黃立成展現灑脫態度，他在社群平台上轉發相關報導，僅淡淡寫下：「Was fun while it lasted」（過程很有趣），態度相當淡定。到了12日凌晨3點，黃立成又在社群貼出近24小時內，以太幣及比特幣又回升漲到2.28美元的截圖，漲幅達150%，並用英文表示「加密貨幣掌控著我的世界」。

加密貨幣市場上演「史上最大爆倉慘劇」，黃立成預估損失金額高達16億台幣。圖／聯合報系資料照片

幣圈網紅Kostya Kudo

根據外媒報導，加密貨幣發生歷史上最大爆倉事件後，烏克蘭加密貨幣網紅Konstantin Galich日前被人發現陳屍車內，警方初判不是他殺，外界揣測動機疑與市場崩盤有關。

根據烏克蘭媒體《RBC-Ukraine》報導，知名加密貨幣網紅與企業家Konstantin Galich的死訊已被證實，他於11日陳屍在藍寶堅尼超跑當中，地點位於基輔奧博隆區，根據警方初步調查死因為自殺。

Konstantin Galich另一個廣為人知的名字是Kostya Kudo，他是Cryptology公司首席執行官，長期從事金融與加密貨幣領域的諮詢與教育工作，在IG平台擁有超過6.6萬名追隨者，在幣圈頗具知名度，如今驟然離世令外界譁然。警方沒有公開死者姓名，但Konstantin Galich的死訊很快在網路上被確認，根據其親友透露，他在事發前曾因財務困難出現情緒低落，疑似還留有遺書。

在市場一片混亂之際，去中心化交易所Hyperliquid 上的兩筆交易，成為了所有人關注的焦點。數據顯示，這兩個神祕帳戶在崩盤前夕，突然對比特幣、以太幣做空。

隨著市場崩盤，這兩個帳戶順利平倉，總計獲利高達1.6億美元，隨後將利潤悉數提走。如此精準到以「分鐘」計算的交易時機，立即在社群媒體引發了海嘯般的質疑，認為這極可能是利用未公開資訊進行的「內線交易」。

什麼是做空？ 你覺得某個東西的價格很快會下跌，你就可以用「做空」的方式來賺錢。 假設你預期比特幣可能會跌，你先「借」100個比特幣來賣掉，若之後比特幣真的下跌，此時再用更低的價格買回比特幣歸還，這樣中間的價差就是獲利。

但也有人認為，這些交易是在北京政府宣布對稀土礦物出口實施新限制之後才建立的。稀土是高科技產業的關鍵原料，中方此舉被視為對美方的強力反制。因此，這些交易者或許並非掌握了川普決策的「內幕」，而是基於對地緣政治局勢的敏銳判讀，預測到川普必將採取更激烈的關稅手段作為回應。





就在發生加密貨幣大爆倉的同時，目前日本監管機構計畫禁止加密貨幣內線交易，提升市場透明度並保護投資者，目標在2026年立法。日本證券交易監督委員會（SESC）將獲調查與建議罰款或移交刑事案件的權力，母機構日本金融廳（FSA）負責細節規畫。

此舉將傳統金融的內線交易禁令擴大至加密貨幣領域，填補過去因代幣缺乏發行人而難以監管的漏洞，日本擁有龐大散戶市場，用戶數五年增長四倍達788萬人，占全國6.3%。目前國際上針對加密貨幣管制，也有不同政策：

日本官方計畫對加密貨幣提出內線交易的管制措施，以保障日本日益增多的加密貨幣投資人。路透

台灣的《虛擬資產服務法》

《虛擬資產服務法》是台灣的金管會為監管虛擬資產服務商（VASP）而提出的草案，目的是健全市場、保護投資人權益。 該法案規畫透過「特許制」來管理VASP，涵蓋業者許可、共通管理、穩定幣發行、交易監管等，並明定違反行為的罰則。 初期允許的業務包括虛擬資產交換、平台、移轉、保管、承銷及借貸。

核心重點

許可制監管：所有虛擬資產服務商（VASP）皆須向主管機關申請許可，並具備特定資本額和資格條件才能合法經營。

業務範圍：初期允許的業務包括：虛擬資產交換、平台、移轉、保管、承銷及借貸。

客戶資產保護：明文規定客戶資產（包括法定貨幣）必須與VASP自有財產獨立保管，並在VASP破產時不屬於其破產財團，以保障客戶權益。

穩定幣管理：穩定幣發行方須取得許可，並有足額準備資產儲存於境內金融機構，以降低風險。

交易行為規範：禁止虛擬資產詐欺和操縱行為，並賦予主管機關檢查權。

業別規範：針對不同業態（如交換商、交易平台商、保管商）有進一步的規範，例如交易所需有虛擬資產的上下架審查標準。

同業自律：要求所有VASP加入同業公會，並由公會制定自律規範。

罰則規定：明定罰則，包括行政罰及刑事責任，對違法業者進行處罰。

台灣官方針對加密貨幣等資產投資提出《虛擬資產服務法》，金管會主委彭金隆希望盡快審查，在專法通過後還有7部子法將上路。圖／聯合報系資料照片

在近日虛擬貨幣市場爆倉事件後，金管會主委彭金隆10月13日於立法院答詢指出，虛擬資產具有波動性極大的特質，說明該市場的不確定性和高風險，因此更需要透過專法架構來建立投資人保護機制，「希望盡快審查，專法通過後還有7部子法將上路」。