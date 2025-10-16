台灣創新技術博覽會 智慧永續館推動科技創新成果商業化發展

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
「2025台灣創新技術博覽會」10月16日至18日在台北世界貿易中心展覽館盛大展出，以「創新經濟」、「未來科技」、「智慧永續」3館進行展示，其中「智慧永續館」由農業部、環境部、國防部、數位發展部、勞動部及國家發展委員會共6部會合作辦理，包括農業部45項在內，共同展示97項創新科技，期望企業及學術機構透過展覽媒合技術，促進技術交易與合作，加速推動科技創新成果商業化發展。記者林俊良／攝影
「2025台灣創新技術博覽會-智慧永續館」開幕典禮，由農業科技司長李紅曦、數發部數位產業署長林俊秀、 國發會產業發展處長蕭振榮、 國防部軍備局獲管處副處長陳健中、 環境部資源循環署副署長許智倫、 勞動部勞安所長王厚誠共同出席揭幕。

「2025台灣創新技術博覽會-智慧永續館」開幕典禮，由勞動部勞安所長王厚誠（左起）、國防部軍備局獲管處副處長陳健中、國發會產業發展處長蕭振榮、農業科技司長李紅曦、數發部數位產業署長林俊秀、 環境部資源循環署副署長許智倫，共同出席揭幕。記者林俊良／攝影
「2025台灣創新技術博覽會」以「創新經濟」、「未來科技」、「智慧永續」3館進行展示，其中「智慧永續館」由農業部、環境部、國防部、數位發展部、勞動部及國家發展委員會共6部會合作辦理，期望企業及學術機構透過展覽媒合技術，促進技術交易與合作，加速推動科技創新成果商業化發展。記者林俊良／攝影
農業 國防部 勞動部

