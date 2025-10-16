聽新聞
普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬
立法院財政委員會今天邀請財長莊翠雲業務報告，國民黨立委賴士葆關切普發現金發放時程，並邀請將配合發放的公股銀行董事長們一起上台備詢。莊翠雲表示，如果立法院順利在17日三讀通過，預計總統隔周公告實施，財政部會在總統公告當周舉行記者會，說明相關發放時程與順序。
莊翠雲說，在總統公布當天，財政部就會進行相關行政作業程序，包括釐清發放清冊、偏鄉民眾登錄、以及讓民眾登錄的網站等，確保安全發放，不能重複或遺漏，預計最快11月上旬就可以按順序發放。
