普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

台股在AI熱潮的推動之下，不斷創新高，第四季的台股展望如何？還能繼續投資嗎？投資人該如何在高點穩健的續航？投資人在逢高布局的時候必須要特別注意哪些事情？ 尤其，現在很多ETF也跟著水漲船高，那麼投資人在布局的時候要怎麼樣選擇ETF較為安全？

2025-10-16 11:46