無薪假微增38人至8,543人 勞動部：企業反應訂單回穩

勞動部16日公布本期減班休息（無薪假）統計432家、8,543人。上一期10月1日公布實施家數計398家、8,505人。本次家數增加34家，人數微幅增加38人。本期有53家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，計1,618名員工恢復原本工時；上一期停止減班休息為16家、573人。

勞動部條平司長黃琦雅表示，本期通報實施減班休息企業，仍以製造業居多，有359家、8,130人，佔整體人數95.2%。其中最大宗為金屬機電工業，287家、6,520人，大約八成。其次是機械設備製造業，有146家、3,448人。

黃琦雅說，廠商反應訂單受到美國關稅影響，而實施減班休息者，本期有354家、7,923人，大約佔了九成。此外，本期新增實施企業有87家、1,656人，其中大多是受到美國關稅影響的業者，並且也是製造業居多數；實施最多人數的一家企業是200多人，屬於機械設備製造業。

黃琦雅說，本期有一些企業反應訂單回穩，後續有待觀察，暫時先回復到原本的工作時間。本次實施人數微幅增加，勞動部會用樂觀的心態，希望產業恢復到原本的狀況，但還是會以全面戒備的心情來應對，因為目前市場仍有高度不確定、不穩定性。11月份的情形也會再持續觀察。

黃琦雅說明，停止實施的業者之中，以其他運輸工具機及零件製造業為大宗，有4家、525人，其中有一家原本通報實施341人，現在已經停止，因為公司營運回穩、有訂單。其次為機械設備製造業，共有15家、458人，其中有一家原本通報140人減班休息，後續訂單回穩，因此不再繼續實施。

黃雅雅提到，另外也有一家化學材料及肥料製造業，原本通報95人減班休息實施到9月底，後來有收到訂單，因此提前到9月15日停止實施、恢復原本的工時。

黃琦雅表示，目前通報減班休息的勞工朋友，有74.1%的企業（320家）為適用僱用安定措施的產業，有八成以上（83.8%，7,156人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

黃琦雅補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

黃琦雅提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。