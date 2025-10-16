經濟部擬6年投442億發展無人機產業 拚2030年整體產值破400億

無人機產業屬「五大信賴產業」之一，經濟部今赴行政院會報告「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年，將投入總經費442.4億元，目標2030年讓國內無人機產值達突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。

經濟部產發署報告指出，台灣無人機產業競爭優勢包括擁有ICT及製造業完整供應鏈、掌握快速彈性生產能力、具備整機非紅供應鏈實績；目前國內無人機業者約250家業者，去年產值達50.5億元，並已與美、日、捷克、波蘭等八國簽署合作備忘錄，切入國際供應鏈。

經濟部盤點，供應鏈缺口中，待開發項目包含熱像儀、雷射測距、通訊晶片、GPS晶片、地導控軟體、飛控晶片、通訊模組等，且產業仍面臨核心零組件仰賴進口、內需市場規模小導致成本高、欠缺飛測場域及產業御論，及法規不足問題。

為發展無人機產業，經濟部提出四項策略。市場面將擴大國內外需求，透過內需市場練兵，搭配策略性投資協助業者營運，爭取海外商機，公部門預計擴大採購軍用與商用無人機預估共近10萬架，並籌設「國家隊」拓展海外市場；技術面強化技術自主與國際鏈結，提升供應鏈自主性，預計推動50項自研計畫與10項國際合作，補助產業研發飛控晶片、通訊模組與AI飛控軟體。

此外，環境面將建立產業聚落生態系，預計打造創新研發中心，於全台規劃18處測試場域，興建中科院民雄院區，提供100家廠商進駐，並在沙崙、六甲成立無人化實驗室，開發26款嚴苛情境無人機；法規面將修訂無人機、無人船法規與檢測規範，並建立採購與驗證制度。

經濟部規劃，2025年至2030年，未來6年經費需求達442億元，含既有104.3億元、新增338億元。行政院將指示經濟部成立專家小組，提供產業政策指導，由經濟部擔任肩負跨部會協調，各部會每季提報執行進度。