快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

上任滿一年 101董座賈永婕劇透：與NetFlix合作全球直播

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北101董事長賈永婕。記者侯思蘋／攝影
台北101董事長賈永婕。記者侯思蘋／攝影

台北金融大樓（台北101董事長賈永婕上任滿一年，她16日在立法院預告，請大家期待明年跟國際影音串流平台NetFlix的全球直播，讓台北101、台灣的美好可以呈現在全球觀眾面前。

立法院財政委員會今邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。

有立委特別點名賈永婕，詢問她當初上任時，家人都認為她可能坐不滿半年，目前已經上任滿1年的心情，特別是101在她的帶領下，營收表現是否比過往更好？

賈永婕回覆，營收應該有較去年成長，但實際數字要等年底結算，但依照他個人在101的KPI，除了可以增加營收，也希望101可以增加回饋社會公益實際捐款的數字，特別是把這個數字正向拉高。

她也特別「劇透」，希望外界可以期待101明年與NetFlix全球直播，讓我們台灣、台北101可以呈現在全球觀眾面前，是一個非常大的案子，同時也希望全民可以期待101的跨年煙火。

董事長 賈永婕 營收 台北101 Netflix

延伸閱讀

開演前30分鐘有突發狀況！賈永婕曝「101煙火險取消」幕後驚險過程

101國慶雷射現「鏟子超人」網讚爆　賈永婕揭幕後臨時趕工內幕

台北101國慶煙火倒數！賈永婕曝「A、B計畫」內容：請保佑我

放煙火錢不拿去賑災？賈永婕親回應「買醬油的錢不能拿去買醋」

相關新聞

上任滿一年 101董座賈永婕劇透：與NetFlix合作全球直播

台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕上任滿一年，她16日在立法院預告，請大家期待明年跟國際影音串流平台NetFlix的...

普發一萬元何時發？財長莊翠雲鬆口了

立法院預計明日三讀通過攸關普發現金1萬元的韌性特別預算，民眾關切何時可以領到錢，財政部長莊翠雲今天表示，最快11月上旬可...

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

立法院財政委員會今天邀請財長莊翠雲業務報告，國民黨立委賴士葆關切普發現金發放時程，並邀請將配合發放的公股銀行董事長們一起...

無薪假微增38人至8,543人 勞動部：企業反應訂單回穩

勞動部16日公布本期減班休息（無薪假）統計432家、8,543人。上一期10月1日公布實施家數計398家、8,505人。...

白話財經EP172｜台股不斷創新高 該如何在高點續航？

台股在AI熱潮的推動之下，不斷創新高，第四季的台股展望如何？還能繼續投資嗎？投資人該如何在高點穩健的續航？投資人在逢高布局的時候必須要特別注意哪些事情？ 尤其，現在很多ETF也跟著水漲船高，那麼投資人在布局的時候要怎麼樣選擇ETF較為安全？

經濟部擬6年投442億發展無人機產業 拚2030年整體產值破400億

無人機產業屬「五大信賴產業」之一，經濟部今赴行政院會報告「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年，將投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。