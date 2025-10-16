上任滿一年 101董座賈永婕劇透：與NetFlix合作全球直播

台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕上任滿一年，她16日在立法院預告，請大家期待明年跟國際影音串流平台NetFlix的全球直播，讓台北101、台灣的美好可以呈現在全球觀眾面前。

立法院財政委員會今邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。

有立委特別點名賈永婕，詢問她當初上任時，家人都認為她可能坐不滿半年，目前已經上任滿1年的心情，特別是101在她的帶領下，營收表現是否比過往更好？

賈永婕回覆，營收應該有較去年成長，但實際數字要等年底結算，但依照他個人在101的KPI，除了可以增加營收，也希望101可以增加回饋社會公益實際捐款的數字，特別是把這個數字正向拉高。

她也特別「劇透」，希望外界可以期待101明年與NetFlix全球直播，讓我們台灣、台北101可以呈現在全球觀眾面前，是一個非常大的案子，同時也希望全民可以期待101的跨年煙火。