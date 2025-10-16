訂單回穩？ 無薪假最新數據：減班休息8543人 微增38人

勞動部今（16）日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據。本期實施事業單位432家、人數8543人，較上期增加34家、38人。勞動部官員說，本期微幅增加人數，是近幾個月增加最少的一次。另有53家事業單位、1618人停止實施，理由多是訂單回穩。

勞動部條平司司長黃琦雅說，本期通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計432家，實施人數8543人，較上次家數增加34家，人數微幅增加38人。因美國關稅而通報的，則占了354家、7923人，逾9成受關稅衝擊實施減班休息，也比上期微幅新增。

黃琦雅說，本期通報實施高達95.2%仍落在製造業，占359家、8130人。其中，又以金屬機電工業為多，實施減班287家、6520人，細類別則為機械設備製造業，占146家、3448人。

她特別指出，本期有53家企業、1618人停止通報或提前終止實施減班，恢復原本工時的家數跟人數都比上期多，部分企業表示訂單回穩，但也表明還需觀察後續態勢。停止實施最多的是其他運輸工具及零件製造業，總計4家、525人，光一家就占了341人，停止理由是生產狀況趨穩，其次為機械設備製造業15家、458人。

不過，本期也有新增實施87家、1656人。黃琦雅說，原則上也都是製造業，實施人數最多的是210多人的機械設備製造業廠商。

值得觀察的是，本期新竹科學園區新增1家事業單位實施減班休息，員工數4人。