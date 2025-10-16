貝萊德：美元走弱來自於預期降息及財政壓力 而非儲備貨幣地位遭威脅
貝萊德智庫指出，美元今年走勢轉弱，並非市場對美國資產信心下滑，而是主要反映市場預期美國聯準會（Fed）將降息。不過，驅動美元走勢的因素可能隨時轉變。
美元今年貶值，引發市場質疑美元的避險貨幣地位，也讓外界關注資金是否撤離美國資產。但截至目前，貝萊德尚未觀察到相關證據。貝萊德認為，這波美元下跌，背後有兩大主因，即Fed降息及全球對債務風險的關注升溫。貝萊德同時也關注美元走弱如何進一步推升新興市場資產的表現。
貝萊德分析，今年美元走勢轉弱，主要集中在上半年。儘管市場對Fed獨立性的緊張情緒自夏季以來升高，但美元表現大致持平，對歐元維持穩定，對日圓甚至出現升值。如果美元真的出現結構性轉變，走勢應會脫離既有的歷史驅動關係，並同步對其他成熟市場貨幣走弱。
整體而言，貝萊德認為，美元走弱與Fed預期降息及財政壓力密切相關，而非美元儲備貨幣地位遭受威脅。貝萊德持續加碼美股，認為利率走低與人工智慧（AI）熱潮仍將支撐美股，但同時也應留意其他市場的精選投資機會。貝萊德同時看好新興市場，並將黃金與比特幣視為投資組合的潛在分散選項。
