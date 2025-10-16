聽新聞
0:00 / 0:00
打造「經濟日不落國」 林佳龍：凝聚全球女力共組「Team of Teams」
外交部長林佳龍於10月13日在外交部接待「世界華人工商婦女企管協會」（世華）總會長林淑敏等一行人，肯定世華凝聚全球台灣女性企業家的力量，是台灣打造「經濟日不落國」的重要夥伴，林佳龍並期待未來世華與世界台商總會、外貿協會等團體合作組成「Team of Teams」協作聯隊，共同投資台灣的邦交國及理念相近國家，讓台灣與世界攜手共榮。
林佳龍表示，感謝世華展現台灣女性企業家的堅韌與智慧，讓「女力」成為推動台灣經貿布局全球及台灣外交「最溫柔的後盾」。林佳龍並補充，世華由世界各地的台灣女性企業家組成，不僅在商業領域表現傑出，更熱心推動藝術文化與公益慈善，為台灣在世界各地樹立良好的國家形象。林佳龍表示，這次世華的企業家們特別返台參加國慶活動，接著又要前往馬來西亞召開世界年會，真可說是馬不停蹄、熱力滿滿。
林佳龍指出，林淑敏總會長向他提到，世華目前已在全球 30 個國家建立 95 個分會，會員之間團結一心、熱愛台灣，大家都願與外交部深化「總合外交」的鏈結，從國民外交出發為台灣在國際舞台上爭取更大的空間。
林佳龍更笑說，世華與世界台商總會可謂「兄妹會」，都是台灣打造「經濟日不落國」的最佳夥伴。林佳龍說，未來，期待能與外貿協會、國經協會等團體強化合作組成「Team of Teams」協作聯隊，以「新國際雁行聯合艦隊」的精神，共同投資台灣的邦交國及理念相近國家，讓台灣與世界攜手共榮、共創繁榮未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言