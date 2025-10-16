快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

打造「經濟日不落國」 林佳龍：凝聚全球女力共組「Team of Teams」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

外交部長林佳龍於10月13日在外交部接待「世界華人工商婦女企管協會」（世華）總會長林淑敏等一行人，肯定世華凝聚全球台灣女性企業家的力量，是台灣打造「經濟日不落國」的重要夥伴，林佳龍並期待未來世華與世界台商總會、外貿協會等團體合作組成「Team of Teams」協作聯隊，共同投資台灣的邦交國及理念相近國家，讓台灣與世界攜手共榮。

林佳龍表示，感謝世華展現台灣女性企業家的堅韌與智慧，讓「女力」成為推動台灣經貿布局全球及台灣外交「最溫柔的後盾」。林佳龍並補充，世華由世界各地的台灣女性企業家組成，不僅在商業領域表現傑出，更熱心推動藝術文化與公益慈善，為台灣在世界各地樹立良好的國家形象。林佳龍表示，這次世華的企業家們特別返台參加國慶活動，接著又要前往馬來西亞召開世界年會，真可說是馬不停蹄、熱力滿滿。

林佳龍指出，林淑敏總會長向他提到，世華目前已在全球 30 個國家建立 95 個分會，會員之間團結一心、熱愛台灣，大家都願與外交部深化「總合外交」的鏈結，從國民外交出發為台灣在國際舞台上爭取更大的空間。

林佳龍更笑說，世華與世界台商總會可謂「兄妹會」，都是台灣打造「經濟日不落國」的最佳夥伴。林佳龍說，未來，期待能與外貿協會、國經協會等團體強化合作組成「Team of Teams」協作聯隊，以「新國際雁行聯合艦隊」的精神，共同投資台灣的邦交國及理念相近國家，讓台灣與世界攜手共榮、共創繁榮未來。

林佳龍 企業家 外貿協會

延伸閱讀

宴請「美國進步中心」訪團 林佳龍：台美合作共守民主、共創繁榮

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

美打造關島防衛系統嚇阻台海衝突 林佳龍：當然是因應中國軍事擴張

外交部2026年預算增逾百億 打造不對稱戰略抗衡中國

相關新聞

上任滿一年 101董座賈永婕劇透：與NetFlix合作全球直播

台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕上任滿一年，她16日在立法院預告，請大家期待明年跟國際影音串流平台NetFlix的...

普發一萬元何時發？財長莊翠雲鬆口了

立法院預計明日三讀通過攸關普發現金1萬元的韌性特別預算，民眾關切何時可以領到錢，財政部長莊翠雲今天表示，最快11月上旬可...

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

立法院財政委員會今天邀請財長莊翠雲業務報告，國民黨立委賴士葆關切普發現金發放時程，並邀請將配合發放的公股銀行董事長們一起...

無薪假微增38人至8,543人 勞動部：企業反應訂單回穩

勞動部16日公布本期減班休息（無薪假）統計432家、8,543人。上一期10月1日公布實施家數計398家、8,505人。...

白話財經EP172｜台股不斷創新高 該如何在高點續航？

台股在AI熱潮的推動之下，不斷創新高，第四季的台股展望如何？還能繼續投資嗎？投資人該如何在高點穩健的續航？投資人在逢高布局的時候必須要特別注意哪些事情？ 尤其，現在很多ETF也跟著水漲船高，那麼投資人在布局的時候要怎麼樣選擇ETF較為安全？

經濟部擬6年投442億發展無人機產業 拚2030年整體產值破400億

無人機產業屬「五大信賴產業」之一，經濟部今赴行政院會報告「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年，將投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。