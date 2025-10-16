宴請「美國進步中心」訪團 林佳龍：台美合作共守民主、共創繁榮

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍（右）。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍15日透過社群平台表示，在外交部設宴款待「美國進步中心」（Center for American Progress, CAP）前主席達修爾（Thomas A. Daschle）率領的訪問團。林佳龍表示，台灣已落實提高國防預算的承諾，展現承擔自我防衛責任的決心，同時致力於貢獻區域和平與穩定，也期待與美國在民主價值鏈、非紅供應鏈中深化合作，共同守護民主、共創繁榮。

林佳龍表示，當前威權國家正透過假訊息與認知作戰，使當前民主制度面臨前所未有的挑戰。台美關係奠基在雙方對民主與人權的堅持之上，兩國更應在此時攜手共同守護民主、共創繁榮。

林佳龍指出，達修爾前主席在席間特別引述總統賴清德國慶演說內容，指出台灣在今年九月已正式成為民主統治日數超越戒嚴統治時間的國家，這對台灣具有深遠意義，不僅是時間的長短，更意味著台灣民主發展的成果與品質，已為全球民主國家樹立典範。達修爾並讚揚台灣擁有世界一流的醫療制度、也是充滿活力的經濟體，全世界仰賴台灣的產品與創新，這些成就奠基於歷代前輩的努力，有部分也可歸功於台美兩國超過 50 年的深厚友誼。

林佳龍強調，這些民主成就得來不易，值得台灣用心守護。林佳龍並向達修爾表達，台灣政府已落實提高國防預算的承諾，展現承擔自我防衛責任的決心，同時也致力於為區域和平與穩定作出具體貢獻。他表示，台美關係不僅建立於共同價值觀，也為彼此帶來實質經濟效益，美國是台灣第二大貿易夥伴，而台灣則是美國第七大貿易夥伴。​

林佳龍指出，在人工智慧蓬勃發展的當下，台灣在半導體等相關產業扮演關鍵角色，期待與美國在民主價值鏈、非紅供應鏈中持續深化合作，共同守護民主、共創繁榮。

