影／核三陰陽海陳菁徽現場直擊：蓋光電板致大雨泥水入海 能見度剩2M

屏東縣墾丁海域近期常出現黃海、陰陽海現象，居民質疑與核三廠建設光電板有關。國民黨立委陳菁徽拍影片揭露，核三廠旁的海灘原本種的防風林遭移除，並蓋起光電板，導致下大雨沙灘泥水流入海洋，海底能見度只剩2公尺，且光電面積將從現有3、40公頃擴大至200公頃，但再多光電板也抵不過那2個反應爐。

陳菁徽指出，她接獲核三廠附近居民、業者陳情，指核電除役後，原本種防風林的地方被移除，反而蓋起滿滿的光電板，下大雨時光電板下黃沙滾滾，就一起流到下方海中，導致這塊海域在潛水、浮潛、玩水、衝浪時變得很渾濁。

「再多的光電板也抵不過那2個反應爐」陳菁徽說，風機跟現有的光電板中間還有部分的防風林，但他們也想要慢慢持續鋪，現在鋪了30至50公頃，之後目標是200公頃，光電板範圍將越來越大。過去許多潛水客下去潛水，都可以使用4、5瓶氧氣瓶，現在1瓶用完就不下去了，因為現在下去眼前一片混濁黃沙。