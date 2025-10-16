快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

普發1萬元明三讀後 莊翠雲：最快11月上旬發放

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

立法院最快17日將三讀通過韌性特別預算，民眾關心的「普發現金1萬元」也包含其中。財政部長莊翠雲16日透露，最快11月上旬就能按順序發放。

立法院財政委員會今邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆在質詢時關心普發現金1萬元的發放時程，莊翠雲表示，立法院如果順利在17日三讀通過後，預計隔一周總統公告實施，財政部會在公告當周舉行記者會，說明相關發放時程與順序。

莊翠雲指出，總統公告實施當天，財政部就會進行相關行政作業程序，確認發放清冊、偏鄉民眾登錄、登陸網站資訊等，要確保不能重複或遺漏，預計最快11月上旬就可以依照順序發放。

財政部 立法院 普發現金

延伸閱讀

新青安衝上1兆元

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

11月17日前普發現金？ 莊翠雲：總統公告當天開記者會說明

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

相關新聞

普發一萬元何時發？財長莊翠雲鬆口了

立法院預計明日三讀通過攸關普發現金1萬元的韌性特別預算，民眾關切何時可以領到錢，財政部長莊翠雲今天表示，最快11月上旬可...

今年GDP估成長近5% 主計總處：受惠AI需求強勁、出口動能延續

主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%，隨著國內外機構紛紛上修經濟預測，主計總處主計長陳淑姿昨（15）日表示，受...

預算編制 會擬妥優先順序 外界憂台灣之盾排擠其他支出

賴清德總統日前於國慶演說中宣布加速打造「台灣之盾」，涉及龐大支出，外界憂心恐排擠經建其他預算。主計總處主計長陳淑姿昨（1...

退休金評比 台輸中、日、韓

在最新全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，而荷蘭繼續穩坐第一名寶座，至於台灣仍位在中後段班，與中日韓同...

今年經濟成長率 主計長估趨近5%

主計總處今年八月公布經濟預測，將今年台灣經濟成長率上修為百分之四點四五。主計長陳淑姿昨表示，目前看來有些低估，亞洲開發銀...

川普關稅衝擊汽車產業 專家：中美脫鉤或對台汽車電子有利

美中貿易戰近期局勢升溫，汽車產業議題圍繞在「關稅」衝擊之際，資策會產業情報研究所所長洪春暉表示，關稅是表面問題，背後深層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。