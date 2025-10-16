普發1萬元明三讀後 莊翠雲：最快11月上旬發放

立法院最快17日將三讀通過韌性特別預算，民眾關心的「普發現金1萬元」也包含其中。財政部長莊翠雲16日透露，最快11月上旬就能按順序發放。

立法院財政委員會今邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆在質詢時關心普發現金1萬元的發放時程，莊翠雲表示，立法院如果順利在17日三讀通過後，預計隔一周總統公告實施，財政部會在公告當周舉行記者會，說明相關發放時程與順序。

莊翠雲指出，總統公告實施當天，財政部就會進行相關行政作業程序，確認發放清冊、偏鄉民眾登錄、登陸網站資訊等，要確保不能重複或遺漏，預計最快11月上旬就可以依照順序發放。