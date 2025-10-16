普發1萬元明三讀後 莊翠雲：最快11月上旬發放
立法院最快17日將三讀通過韌性特別預算，民眾關心的「普發現金1萬元」也包含其中。財政部長莊翠雲16日透露，最快11月上旬就能按順序發放。
立法院財政委員會今邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。
國民黨立委賴士葆在質詢時關心普發現金1萬元的發放時程，莊翠雲表示，立法院如果順利在17日三讀通過後，預計隔一周總統公告實施，財政部會在公告當周舉行記者會，說明相關發放時程與順序。
莊翠雲指出，總統公告實施當天，財政部就會進行相關行政作業程序，確認發放清冊、偏鄉民眾登錄、登陸網站資訊等，要確保不能重複或遺漏，預計最快11月上旬就可以依照順序發放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言