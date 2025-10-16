普發一萬元何時發？財長莊翠雲鬆口了

立法院預計明日三讀通過攸關普發現金1萬元的韌性特別預算，民眾關切何時可以領到錢，財政部長莊翠雲今天表示，最快11月上旬可以按順序發放，最快可以領到錢的方式是選擇直接入帳的族群。

立法院財政委員會今天邀請財長莊翠雲業務報告，國民黨立委賴士葆關切普發現金發放時程，莊翠雲說，如果立法院順利在17日三讀通過，預計總統隔周公告實施，財政部會在總統公告當周舉行記者會，說明相關發放時程與順序。

莊翠雲說，在總統公布當天，財政部就會進行相關行政作業程序，包括釐清發放清冊、偏鄉民眾登錄、以及讓民眾登錄的網站等，確保安全發放，不能重複或遺漏，預計最快11月上旬就可以按順序發放。

賴士葆追問是否可能在10月底前發放，但莊翠雲並未允諾。