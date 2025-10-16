10月美銀美林全球基金經理人調查樂觀 但全面看漲情緒仍受抑制

根據彭博資訊等外電新聞援引，10月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升並為2月以來高點、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位下滑，整體而言，雖然多頭氛圍濃厚，但全面的看漲情緒仍受到AI 泡沫日益升高的疑慮與信用危機風險擔憂所抑制。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自5.4進一步攀升至5.8，達八個月新高，經理人現金水位在連續三個月維持於3.9%的低點水準後進一步下滑至3.8%，距離低於3.7%的「顯著賣出」訊號僅一步之遙。

就總體經濟前景而言，預期未來12個月全球經濟成長力道將減弱的比例由16%下降至8%，為2月以來最低水準，也反映在69%的經理人預期全球不會陷入衰退，預期全球通膨將會攀升的經理人持平於9月的淨24%。針對下屆聯準會主席人選，26%的經理人認為華勒(Christopher Waller)將獲提名為聯準會主席。

在資產配置方面，雖有創紀錄的60%經理人認為全球股票評價水準高估，但對於股票的配置仍從上月的淨28%加碼進一步攀升至淨32%加碼，為八個月來新高水準，其中，美股配置由淨14%減碼上升為淨1%加碼，對於歐股配置由淨15%加碼上升至淨18%加碼，對於新興股市的配置由淨27%加碼大幅攀升至淨46%加碼，為2021年2月以來新高水準，對於日股配置由淨5%減碼上升至淨1%減碼。對於債券的配置比重由9月的淨3%減碼大幅下滑至淨24%減碼，為2022年10月以來最低配置水準。

尾端風險部分，隨著AI概念股股價持續創高，「AI股票泡沫」成為經理人最為擔憂的尾端風險，認同此情況的經理人比例達33%，居次者為第二波通膨，認同比例為27%，以及聯準會喪失獨立性與美元貶值、比例為24%，在擁擠交易方面，「做多黃金」取代「做多科技七雄」，成為最擁擠交易第一名，也反映在淨41%的經理人認為金價已高估，此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券。

在AI主題調查部分，認為AI股票已形成泡沫的經理人比例由41%攀升至54%，認為尚未有泡沫出現的經理人比例由48%下滑至38%，此外52%認為AI已然提升生產力。

10月美銀美林經理人調查於10月3至9日進行，對管理4,000億美元資產的166位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，近期美中貿易緊張情勢升溫再度引發金融市場震盪，隨著各類資產價格已顯著攀升，川普2.0政策變動導致市場波動加大將成為常態，所幸美中大國競爭博奕間仍保留談判空間，不至於讓全球經濟增長脫離軌道。展望全球景氣具備韌性，伴隨AI、國防及基礎建設投資驅動經濟成長，搭配聯準會重啟降息的資金寬鬆環境，評估短線震盪無礙第4季旺季行情。

富蘭克林證券投顧建議，投資人可採取多元布局策略，核心部位首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，美股首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。非美元資產部分，川普多變個性將持續推升全球投資化趨勢，締造非美元資產投資機會，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票配置看好日本及印度股票型基金。此外，黃金與傳統股債資產相關性低，建議

在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，美國通膨降溫趨勢與美中貿易衝突情勢仍需高度關注，市場不確定性提高，採取於股、債彈性策略以及全球化均衡布局，可因應市場變化及資產快速輪動環境，並且減緩投組下檔風險。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦‧賽加爾表示，儘管新興市場面臨美國貿易與關稅政策的風險，但多國推動健全政策與改革強化基本面。預期各國對關稅變化及美國外交政策轉向的反應將有所不同，整體而言，關稅的實施可能會加速全球區域化與供應鏈回流的趨勢，而這將有利於特定國家。我們觀察到新興市場企業在全球不確定性下重新進行全球化布局，企業可能會持續尋找方式與貿易障礙共存或繞道而行，該基金結合這種適應韌性與由下而上的觀點，持續尋找具備長期獲利能力的企業。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，多數成熟國家的財政令人擔憂，美國與歐元區的高債務預期將進一步上升，日本債務更處於極高水準。然而也有少數資優國家，例如澳洲和挪威政府負債占GDP比重僅51%和43%，均不到美國的一半(122%)，兩國央行獨立性均強，嚴謹控制通膨有成效，挪威更受惠能源出口收益，經常帳盈餘占GDP比重達16%。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，過去12個月，用於AI的資本支出約2800億美元，大約是馬歇爾計畫的八倍，這些鉅額AI資本支出將大大改變經濟。即使如此，市場似乎仍對AI感到焦慮，但實際上許多人都在使用AI，AI已經更為普及，數據顯示，AI聊天、AI客服、AI程式設計、AI翻譯等應用現正以驚人速度成長，很多時候新科技出現時並不會被察覺，但卻真實發生中。目前正處於一個為未來一百年打造下一代公司的時代，這代表市場上存在著獲得歷史上巨大非對稱回報的絕佳機會。