退休金評比 台輸中、日、韓

在最新全球退休金指數排行報告中，新加坡首次躍居最高等級行列，而荷蘭繼續穩坐第一名寶座，至於台灣仍位在中後段班，與中日韓同等級，但排名落後。

根據今年度美世CFA協會全球退休金指數（MCGPI），共五國家獲最佳的A級評級，除星、荷兩國外，還有冰島、丹麥和以色列。這份在15日公布的報告，依退休制度充足性、可持續性與健全性三指標，評比全球52個退休制度。

在A到E等級中，台灣被列在C級。以排名來看，台灣今年落居第45名，低於中國大陸（38）、日本（39 ）與南韓（43），且台灣整體評比指數從去年53.7降至51.8，主要原因是家庭儲蓄相關資料更新。

報告指出，台灣若要提升整體退休制度評比指數，可考慮提高對最貧困年長者的基本保障水準、規定部分勞工退休金須以定期式收入形式領取、隨平均壽命延長，逐步提高法定退休年齡，並且提升高齡族群的勞動參與率。

其他國家方面，備受讚譽的澳洲退休金制度下降一名，位居第七，落後於瑞典；美國位居第30名，英國第12名，印度獲得D級評等，落後於同為D級的阿根廷、菲律賓與土耳其。

報告首席作者、美世雪梨合夥人詹金斯表示，新加坡多年來持續強化養老金制度，全球排名也隨之穩步上升。近年政府更著重於提升透明度，讓民眾更清楚了解自己退休後能領到多少養老金。