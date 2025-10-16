聽新聞
今年經濟成長率 主計長估趨近5%

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
主計長陳淑姿昨表示，今年GDP增幅應會超過4.5%，一般認為趨近於5%。記者黃義書／攝影
主計長陳淑姿昨表示，今年GDP增幅應會超過4.5%，一般認為趨近於5%。記者黃義書／攝影

主計總處今年八月公布經濟預測，將今年台灣經濟成長率上修為百分之四點四五。主計長陳淑姿昨表示，目前看來有些低估，亞洲開發銀行估今年台灣經濟成長百分之五點一、中央銀行也上調至百分之四點五五，「今年ＧＤＰ增幅應會超過百分之四點五，一般認為趨近於百分之五」。

立院財政委員會昨邀陳淑姿、審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，國民黨立委林德福、賴士葆、李彥秀質詢時均問及台灣今年經濟成長表現。陳淑姿表示，主計總處八月預測今年ＧＤＰ成長百分之四點四五，但下半年情況持續穩定，關稅的影響不是下半年就會馬上顯現，還要看後續發展情形。

陳淑姿指出，主計總處原本認為下半年經濟成長放緩，但近幾個月景氣穩定，且ＡＩ需求看好，八月預估的經濟成長率百分之四點四五，「應該有點低估」。今年經濟成長率應該會上修，看看有沒有機會趨近百分之五。

針對賴清德總統在國慶談話拋出要增加國防預算，打造 「台灣之盾」。陳淑姿說，國防經費成長是一定趨勢，主計總處會在有限資源下，努力讓國防經費穩健成長，這是資源分配的議題，政府會排列優先順序，治水、災害防治都是最優先，經費排列原則以民生、經濟優先，當然國防也非常重要。

立委賴士葆關切台灣之盾規模高達一兆元，是否加重債務負擔？陳淑姿說，縱使達一兆元，也不是一年編列，而是分七到十年，一年一千億元左右，和現在相關負擔差不多。

