預算編制 會擬妥優先順序 外界憂台灣之盾排擠其他支出

賴清德總統日前於國慶演說中宣布加速打造「台灣之盾」，涉及龐大支出，外界憂心恐排擠經建其他預算。主計總處主計長陳淑姿昨（15）日表示，政府在資源分配上，會妥適排列優先順序，像治水、災防、民生與經濟建設仍屬最優先項目。

至於國防支出，陳淑姿表示同樣重要，會在總體財政空間內，達成建設目標。

主計總處昨日赴立法院財政委員會業務報告，國民黨立委林德福質疑，若國防預算持續擴增，是否會排擠其他特別預算與民生支出？陳淑姿表示，國防經費發展與建設目標，其實是逐年達成，主計總處會在有限資源下，讓國防預算穩健成長，不致排擠其他支出。

林德福追問，既有「台灣之盾」，是否也應打造「台灣之矛」？陳淑姿回應，因應地緣政治變動，強化防衛也是整體國安戰略一環，將配合政策方向調整。

主計總處業務報告指出，明年中央政府總預算案歲入編列2兆8,623億元、歲出3兆350億元，歲入歲出差短達1,727億元，連同債務還本1,265億元後，須融資調度2,992億元，全數以舉債支應。

報告指出，明年歲入減少9.6%，主因稅課收入減少3,038億元，特別是營業稅、貨物稅及證交稅均下滑。相較之下，歲出則小幅增加0.9%，主要挹注國防安全、AI新十大建設及社會安全體系等施政重點。