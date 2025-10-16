快訊

今年GDP估成長近5% 主計總處：受惠AI需求強勁、出口動能延續

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%。聯合報系資料照
主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%。聯合報系資料照

主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%，隨著國內外機構紛紛上修經濟預測，主計總處主計長陳淑姿昨（15）日表示，受惠AI需求強勁、出口動能仍在，經濟成長率可望再上修，有望超越4.5%，趨近5%。

主計總處將於11月底前發布最新經濟成長率預測

各機構預測台灣今年經濟成長率
各機構預測台灣今年經濟成長率

主計總處與審計部昨日赴立法院財政委員會業務報告，多位國民黨立委包括林德福、賴士葆及李彥秀等人皆指出，亞洲開發銀行日前上修台灣經濟成長率至5.1%，賴清德總統並於國慶談話中引用該數據，指台灣表現居亞洲四小龍之首，但主計總處8月預測僅4.45%，是亞銀太樂觀？還是國內太保守？

陳淑姿回應，主計總處8月預測今年GDP成長率為4.45%，是依當時數據推算，原評估下半年受貿易放緩影響，成長力道將趨緩，因此較為保守。但隨景氣逐漸穩定、AI與新興科技需求強勁，出口動能延續，「確實有機會再往上調升」，雖難達亞銀預測的5.1%，但有望超越4.5%、趨近5%。

主計總處8月發布統計，今年第2季經濟成長率達8.01%，上半年為6.75%，主因AI與高速運算需求推升出口，企業投資成長，帶動經濟表現亮眼；並預測全年GDP成長4.45%，較5月預測上修1.35個百分點，預估明年經濟成長率2.81%，人均GDP達41,019美元。

近來國內外主要經濟預測機構，多上修台灣經濟成長率。除亞銀外，國際貨幣基金（IMF）也上修台灣經濟成長率預估值至3.7%，高於4月預估的2.9%。

國內機構方面，央行第3季理監事會預估今年經濟成長率達4.55%；中經院與台經院在今年7月的預測值分別為3.05%與3.02%。

台經院長張建一日前曾表示，全年成長率4.5%以上沒問題，甚至有望挑戰5%；中經院預計明日公布最新預測，市場普遍預期預測值將再上調。

展望下半年及明年，主計總處分析，美國貿易措施與提前備貨效應消退，全球貿易量將放緩，不過AI與新興科技應用持續擴展，電子零組件與資通訊產品出口仍具支撐。國內半導體投資與AI建設可望延續成長動能，家庭所得與旅遊熱潮也有助於消費，整體經濟基本面仍穩健。

